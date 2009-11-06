اختصاص 2.5 میلیارد ریال برای ساخت نمایشگاه بین المللی لرستان

حجت الله بیرانوند در حاشیه جلسه کارگروه نمایشگاهی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث نمایشگاه بین المللی در این استان باعث شناسایی توانمندی های لرستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه بین المللی در توسعه استان و زیر ساختها تاثیر گذار خواهد بود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر خلاء حضور سرمایه گذاران و هیئت های تجاری در استان احساس می شود که با وجود این نمایشگاه این مشکل رفع خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی لرستان شامل یک سایت بزرگ، مجتمع تجاری، تفریحی و خدماتی است، یادآور شد: زمین اختصاص یافته برای ایجاد این نمایشگاه بیش از 20هکتار است.

بیرانوند با بیان اینکه وزارت بازرگانی 10درصد ازساخت این نمایشگاه را به صورت بلاعوض در اختیار تشکل های خصوصی قرار داده است، عنوان کرد: برای ساخت این نمایشگاه مبلغی بالغ بر 250میلیون تومان به این تشکل های خصوصی واگذار شده است.

وی یادآور شد: متناسب با پیشرفت این پروژه سایر کمک های مالی نیز در اختیار این تشکل های خصوصی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه پیشرفت ساخت نمایشگاه بین اللملی لرستان در حال حاضر مطلوب است، خاطر نشان کرد: فاز اول ساخت این نمایشگاه ظرف یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

بیرانوند با بیان اینکه فاز اول این نمایشگاه شامل ساخت سوله ها و پارکینگ است، بیان داشت: قرارداد مناقصه ای برای ساخت دو سوله از این نمایشگاه نیز بسته شده است.

وی با اشاره به عناوین ثابت نمایشگاهی داخل استان در طول سال، عنوان کرد: نمایشگاه سوغات و هدایا، نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و سیستم های صوتی و تصویری، نمایشگاه توانمندی های صنایع و معادن لرستان، نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر و دکوراسیون داخل منزل از جمله این عناوین است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: همچنین برگزاری نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته، نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و لوازم بهداشتی ساختمانی، نمایشگاه هفته دولت و .... از دیگر نمایشگاههایی است که در این مجموعه دایر می شود.

بیرانوند عمده ترین اهداف ساخت نمایشگاه بین اللملی در لرستان را شناسایی نیاز جامعه، ایجاد رقابتی سالم، ارائه و معرفی آخرین دستاوردها ونوآوری ها در حوزه کالاها و خدمات در راستای صرف هزینه و زمان اندک برای مردم و مسئولین استان و مهم تر از همه اشتغالزایی برای جوانان توانمند لرستانی عنوان کرد.