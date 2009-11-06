32 مدال طلا، نقره و برنز برای کاروان کشورمان / ایران در جایگاه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه هفتمین روز بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام را پشت سر می گذاریم و دیدارهای فینال رشته هایی همچون فوتسال، بسکتبال، کبدی، کیک بوکسینگ، موی تای، پنجاک سیلات، تالو بانوان، تیروکمان و شطرنج تیمی برگزار نشده، کاروان ورزشی کشورمان با کسب 10 مدال طلا، 10 نقره و 12 برنز تا صبح امروز(جمعه) در جایگاه پنجم جدول رده بندی بازیهای آسیایی داخل سالن قرار دارد.
این در حالی است که در دور دوم رقابتها و در تایلند کاروان کشورمان با کسب سه مدال طلا در رشته های فوتسال، دو و میدانی و موی تای، کسب پنج مدال نقره در رشته های دو و میدانی(سه مدال) و موی تای(دومدال) و کسب 2 مدال برنز در رشته های صخره نوردی و دو و میدانی به مقام یازدهم دست یافت.
در در دوم بازیها و در ماکائو نیز کاروان ورزشی کشورمان، با 134 ورزشکار در 16 رشته آقایان و پنج رشته بانوان در این دوره از بازی ها به مقام هشتمی بسنده کرد.
جمع مدالهای طلای ایران:
لیلا رجبی در پرتاب وزنه - دو میدانی
امین نیکفر در پرتاب وزنه - دو میدانی
سجاد مرادی 800 متر- دو میدانی
زهرا کریمی در وزن 60 کیلوگرم سانشو - ووشو
مصطفی دلیریان در وزن -60 کیلوگرم - کوراش
حسین قمی در وزن -90 کیلوگرم - کوراش
رضا زمانی نژاد در کامپوند انفرادی مردان - تیر و کمان
توحید قربانی در NBA - رایانه ای
داوود خوئی در FIFA - رایانه ای
علیرضا جدیدی در وزن 65 کیلوگرم - ووینام
جمع مدالهای نقره ایران:
مهتاب پارسامهر در ریکرو انفرادی بانوان - تیر و کمان
سید فرزان همایی در NBA - رایانه ای
تکتوم بیدل در وزن -63 کیلوگرم - کوراش
4 در 100 متر آزاد - شنا
محمد حسین میر آخورلی در وزن 60 کیلوگرم - ووینام
سید مرتضی فرناد در وزن 70 کیلوگرم - ووینام
منیره احمدی در کاتای انفرادی - ووینام
خدیجه زینال زاده در وزن 48 کیلوگرم سانشو - ووشو
مریم توکلی در وزن 56 کیلوگرم سانشو - ووشو
فاطمه دهقان در وزن 70 کیلوگرم سانشو - ووشو
جمع مدالهای برنز ایران:
منصور کردی در کامپوند انفرادی مردان - تیرو کمان
مجید میر رحیمی در ریکرو انفرادی مردان - تیرو کمان
تیم ریکرو بانوان - تیرو کمان
تیم 4 نفره بلیتس ایران - شطرنج
سید نعیم هدایتی در NFS - رایانه ای
تیم ملی هوپ - سپک تاکرا
حسین نصیری در وزن 48 تا 51 کیلوگرم - ووینام
مهدی احد زاده در وزن 75 تا 80 کیلوگرم - پنجاک سیلات
4 در 50 متر مختلط تیمی - شنا
تیم کاتای مردان - ووینام
محسن احمدی در کاتای انفرادی - ووینام
راضیه روستایی در وزن 55 کیلوگرم - ووینام
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