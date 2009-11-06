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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

32 مدال طلا، نقره و برنز برای کاروان کشورمان / ایران در جایگاه پنجم

32 مدال طلا، نقره و برنز برای کاروان کشورمان / ایران در جایگاه پنجم

کاروان ورزشی کشورمان با کسب 10 مدال طلا، 10 نقره و 12 برنز تا صبح روز جمعه در جایگاه پنجم جدول رده بندی بازیهای آسیایی داخل سالن قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه هفتمین روز بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام را پشت سر می گذاریم و دیدارهای فینال رشته هایی همچون فوتسال، بسکتبال، کبدی، کیک بوکسینگ، موی تای، پنجاک سیلات، تالو بانوان، تیروکمان و شطرنج تیمی برگزار نشده، کاروان ورزشی کشورمان با کسب 10 مدال طلا، 10 نقره و 12 برنز تا صبح امروز(جمعه) در جایگاه پنجم جدول رده بندی بازیهای آسیایی داخل سالن قرار دارد.

این در حالی است که در دور دوم رقابتها و در تایلند کاروان کشورمان با کسب سه مدال طلا در رشته های فوتسال، دو و میدانی و موی تای، کسب پنج مدال نقره در رشته های دو و میدانی(سه مدال) و موی تای(دومدال) و کسب 2 مدال برنز در رشته های صخره نوردی و دو و میدانی به مقام یازدهم دست یافت.

در در دوم بازیها و در ماکائو نیز کاروان ورزشی کشورمان، با 134 ورزشکار در 16 رشته آقایان و پنج رشته بانوان در این دوره از بازی ها به مقام هشتمی بسنده کرد.

جمع مدالهای طلای ایران:
لیلا رجبی در پرتاب وزنه - دو میدانی
امین نیکفر در پرتاب وزنه - دو میدانی
سجاد مرادی 800 متر- دو میدانی
زهرا کریمی در وزن 60 کیلوگرم سانشو - ووشو
مصطفی دلیریان در وزن -60 کیلوگرم - کوراش
حسین قمی در وزن -90 کیلوگرم - کوراش
رضا زمانی نژاد در کامپوند انفرادی مردان - تیر و کمان
توحید قربانی در NBA - رایانه ای
داوود خوئی در FIFA  - رایانه ای
علیرضا جدیدی در وزن 65 کیلوگرم -  ووینام

جمع مدالهای نقره ایران:
مهتاب پارسامهر در ریکرو انفرادی بانوان - تیر و کمان
سید فرزان همایی در NBA  - رایانه ای
تکتوم بیدل در وزن -63 کیلوگرم - کوراش
4 در 100 متر آزاد - شنا
محمد حسین میر آخورلی در وزن 60 کیلوگرم - ووینام
سید مرتضی فرناد در وزن 70 کیلوگرم - ووینام
منیره احمدی در کاتای انفرادی - ووینام
خدیجه زینال زاده در وزن 48 کیلوگرم سانشو - ووشو
مریم توکلی در وزن 56 کیلوگرم سانشو - ووشو
فاطمه دهقان در وزن 70 کیلوگرم سانشو - ووشو

جمع مدالهای برنز ایران:
منصور کردی در کامپوند انفرادی مردان - تیرو کمان
مجید میر رحیمی در ریکرو انفرادی مردان - تیرو کمان
تیم ریکرو بانوان - تیرو کمان
تیم 4 نفره بلیتس ایران - شطرنج
سید نعیم هدایتی در NFS - رایانه ای
تیم ملی هوپ - سپک تاکرا
حسین نصیری در وزن 48 تا 51 کیلوگرم - ووینام
مهدی احد زاده  در وزن 75 تا 80 کیلوگرم - پنجاک سیلات
4 در 50 متر مختلط تیمی - شنا
تیم کاتای مردان - ووینام
محسن احمدی در کاتای انفرادی - ووینام
راضیه روستایی در وزن 55 کیلوگرم - ووینام

کد مطلب 977821

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