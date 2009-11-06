32 مدال طلا، نقره و برنز برای کاروان کشورمان / ایران در جایگاه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه هفتمین روز بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام را پشت سر می گذاریم و دیدارهای فینال رشته هایی همچون فوتسال، بسکتبال، کبدی، کیک بوکسینگ، موی تای، پنجاک سیلات، تالو بانوان، تیروکمان و شطرنج تیمی برگزار نشده، کاروان ورزشی کشورمان با کسب 10 مدال طلا، 10 نقره و 12 برنز تا صبح امروز(جمعه) در جایگاه پنجم جدول رده بندی بازیهای آسیایی داخل سالن قرار دارد.

این در حالی است که در دور دوم رقابتها و در تایلند کاروان کشورمان با کسب سه مدال طلا در رشته های فوتسال، دو و میدانی و موی تای، کسب پنج مدال نقره در رشته های دو و میدانی(سه مدال) و موی تای(دومدال) و کسب 2 مدال برنز در رشته های صخره نوردی و دو و میدانی به مقام یازدهم دست یافت.

در در دوم بازیها و در ماکائو نیز کاروان ورزشی کشورمان، با 134 ورزشکار در 16 رشته آقایان و پنج رشته بانوان در این دوره از بازی ها به مقام هشتمی بسنده کرد.

جمع مدالهای طلای ایران:

لیلا رجبی در پرتاب وزنه - دو میدانی

امین نیکفر در پرتاب وزنه - دو میدانی

سجاد مرادی 800 متر- دو میدانی

زهرا کریمی در وزن 60 کیلوگرم سانشو - ووشو

مصطفی دلیریان در وزن -60 کیلوگرم - کوراش

حسین قمی در وزن -90 کیلوگرم - کوراش

رضا زمانی نژاد در کامپوند انفرادی مردان - تیر و کمان

توحید قربانی در NBA - رایانه ای

داوود خوئی در FIFA - رایانه ای

علیرضا جدیدی در وزن 65 کیلوگرم - ووینام

جمع مدالهای نقره ایران:

مهتاب پارسامهر در ریکرو انفرادی بانوان - تیر و کمان

سید فرزان همایی در NBA - رایانه ای

تکتوم بیدل در وزن -63 کیلوگرم - کوراش

4 در 100 متر آزاد - شنا

محمد حسین میر آخورلی در وزن 60 کیلوگرم - ووینام

سید مرتضی فرناد در وزن 70 کیلوگرم - ووینام

منیره احمدی در کاتای انفرادی - ووینام

خدیجه زینال زاده در وزن 48 کیلوگرم سانشو - ووشو

مریم توکلی در وزن 56 کیلوگرم سانشو - ووشو

فاطمه دهقان در وزن 70 کیلوگرم سانشو - ووشو

جمع مدالهای برنز ایران:

منصور کردی در کامپوند انفرادی مردان - تیرو کمان

مجید میر رحیمی در ریکرو انفرادی مردان - تیرو کمان

تیم ریکرو بانوان - تیرو کمان

تیم 4 نفره بلیتس ایران - شطرنج

سید نعیم هدایتی در NFS - رایانه ای

تیم ملی هوپ - سپک تاکرا

حسین نصیری در وزن 48 تا 51 کیلوگرم - ووینام

مهدی احد زاده در وزن 75 تا 80 کیلوگرم - پنجاک سیلات

4 در 50 متر مختلط تیمی - شنا

تیم کاتای مردان - ووینام

محسن احمدی در کاتای انفرادی - ووینام

راضیه روستایی در وزن 55 کیلوگرم - ووینام