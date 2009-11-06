به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای مرحله مقدماتی این مسابقات که در قطر جریان دارد، مسئولان والیبال این کشور از سرمربی تیم پیکان دعوت کردند تا هدایت تیم العربی را بر عهده بگیرد اما معمری با تاکید بر پایبندی به قراردادی که با تیم پیکان دارد به این پیشنهاد پاسخ منفی داد. این در حالی است که قطری‎ها اعلام کرده بودند حاضرند به لحاظ مالی با علی معمری قراردادی مشابه پیکان منعقد کنند.

* پیکان تنها تیم غیر اروپایی است که موفق به حضور در مرحله نیمه‎نهایی رقابت‏های قهرمانی جهان شده است. نمایندگان روسیه، لهستان و ایتالیا دیگر تیم‏های راه یافته به این مرحله هستند.

* تیم پیکان با شکست العربی قطر که دو بازیکن مصری به نام‏های "احمد عبدالله" و "احمد عبدالهی" را در اختیار داشت انتقام شکست تیم ملی کشورمان مقابل مصر در چارچوب رقابت‎های گزینشی لیگ جهانی را گرفت. این دو بازیکن از عوامل اصلی باخت ملی‏پوشانمان در قاهره بودند.

* "محمد ترابلوس" سرمربی تیم العربی برای آغاز دیدار پنجشنبه شب پاسور مصری خود یعنی "احمدعبدلله" را از ترکیب تیمش کنار گذاشت تا به نوعی برنامه‏ریزی‎های پیکان برای با مشکل مواجه کند. حال آنکه این کار بیشتر به ضرر خود قطری‌ها تمام شد. چرا که احمد عبدالله و مهار این بازیکن یکی از دغدغه‎های خودروسازان بود.

* انتخاب "آل خلیفه" عربستانی و یک داور اماراتی دیگر برای قضاوت دیدار تیم‎های پیکان و العربی قطر موجب اعتراض مسئولان پیکان به برگزار کنندگان مسابقات شد. هرچند که محمد حبیب عبدالله در واکنش به این اعتراض، به خودروسازان اطمینان داد که نباید نگرانی خاصی در این زمینه داشته باشند. خوشبختانه این دو داور عرب بدون مشکل دیدار پنجشنبه شب نماینده کشورمان را قضاوت کردند.

* حساسیت دیدار دو تیم سیمد برزیل و بلچاتو لهستان و لزوم پیروزی لهستانی‎ها برای قطعی شدن صعود پیکان، باعث شد تا تمام بازیکنان و مربیان درطول برگزاری این بازی در جمع تماشاگران نماینده لهستان حضور یافته و این تیم را تشویق کنند. در این میان یوسف نعلبندی و مهدی نفر(مربی و همراه پیکان) به عنوان لیدر، تماشاگران لهستانی را به تشویق بیشتر هدایت می‌کردند.

* نمایندگان ایران، لهستان، برزیل و روسیه از پرتماشاگرترین تیم‏های شرکت‏کننده در این مسابقات هستند. حال آنکه پیکان توسط ایرانی‏های مقیم دوحه تشویق می شود درصورتی که تماشاگران دیگر تیم‎ها را افرادی تشکیل داده‌اند که در قالب کانون هواداران آنها به قطر آمده و در هتل نحل استقرار تیم های خود مستقر هستند.

* ناکامی سیمد برزیل در قرارگرفتن در جمع 4 تیم برتر مرحله نیمه‏نهایی یکی از اتفاقات مهم این رقابت‎ها بود. سرمربی برزیل در این مورد گفت: باید قبول کنیم در برنامه‏ریزی‏های خود دچار اشتباده شدیم. پیکان لیاقت صعود را داشت.

* محمدرضا داورزنی (رئیس فدراسیون والیبال) و کامران صاحب پناه (مدیرعامل باشگاه پیکان) صبح امروز (جمعه) در دوحه به اردوی پیکان ملحق شدند.

* پس از پایان دیدارهای مرحله مقدماتی شبکه الجزیره اسپورت گفتگوی مفصلی را علی معمری و عباس برقی (سرمربی و مربی پیکان) و همچنین امیرحسینی و احسن الله شیرکوند انجام داد.

* شبکه الجزیره اسپورت با 15 دوربین تلویزیونی که در بخش‌های مختلف سالن محل برگزاری بازی‎ها تعبیه شده‎اند، این رقابت‌ها را پوشش می‌دهد.

* بازیکنان تیم پیکان امروز(جمعه) یک جلسه تمرینی خواهند داشت تا آماده دیدار با ترنتینو ایتالیا درمرحله نیمه‎نهایی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان شوند. این بازی ساعت 20:30 (به وقت ایران) روز شنبه برگزار می‎شود.

* پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان روز یکشنبه در دوحه به پایان می‎رسد.