تصمیم گیری درباره تامین سوخت هسته ای بر اساس منافع ملی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران طی سخنانی اظهار داشت: یکی از مهمترین روزهای سال روز 13 آبان را به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامیده اند که این نامگذاری مبتنی بر تعدادی وقایع مهم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: محور اصلی همه این روزها و وقایع مهم آمریکا به عنوان عنصر استکبار جهانی و کشوری که در طول سالهای قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن کارنامه اش مملو از جنایت و خیانت در حق ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

بروجردی گفت: یکی از مهمترین وقایع 13 آبان، حادثه ای است که در سال 43 اتفاق افتاد و رژیم شاهنشاهی با فشار آمریکا کاپیتولاسیون و دادن اختیار به آمریکایی ها در محاکمه جنایتکاران آمریکایی را تحمیل کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: دولت وقت این حق را تصویب کرد. خبر این حادثه بسیار تاسف بار به حضرت امام (ره) رسید و این مرد الهی وقتی خبر را شنید بر آشفته و فریاد بلند ایشان که نشان از اعتقاد بلند در مبارزه با آمریکا داشت در سخنرانی 4 آبان سال 43 در سینه تاریخ بسته است.

وی افزود: در آن روز امام با همه وجود فریاد زدند و علمای حوزه علمیه جوانان را به کمک طلبیدند زیرا بسیاری از مردم ایران در آن مقطع از این حادثه تاسف بار مطلع نبودند.

بروجردی گفت: پیام به امام رسید که در این مسئله متعرض آمریکا نشوید حتی اگر معترض شخص اول مملکت می شوید در همین سخنرانی حضرت امام فرمود رئیس جمهور آمریکا بداند امروز نزد ملت ما منفورترین فرد بشر است که چنین ظلمی به ملت ما کرده است. امروز قرآن و ملت ایران با او خصم است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این حرکت امام در آن دوران خفقان آغازگر یک حرکت عظیم بود این شجاعت و شهامت امام متاثر از تفکر اسلامی موجب شد ملت ما جوانان و مبارزان وقتی خروش امام را دیدند شهامت پیدا کردند با جدیت بیشتری این حرکت اسلامی را ادامه دهند. این سخنرانی باعث شد در 13 آبان امام را صدها کماندو دستگیر و به تهران آورد و به ترکیه تبعید کنند امام هم مشکلات را به جان خرید و این هجرت تاریخی منتهی به پیروزی انقلاب در سال 57 شد.

نماینده بروجرد ادامه داد: حادثه دوم سال پیروزی انقلاب اسلامی بود در 13 آبان 57 هزاران دانش آموز عزیز ما در کنار حرکت پرشور ملت در تظاهرات میلیونی شرکت می کردند و به کمک امام می شتافتند به دانشگاه تهران آمدند عمال رژیم شاهنشاهی به این دانشجویان رحم نکردند و آنها را به گلوله بستند.

بروجردی گفت: این بهاء، بخشی از سرمایه گذاری ملت بزرگ ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی بود.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: با استفاده از این فرصت باید این روز را به همه دانشجویان، دانش آموزان تبریک بگوییم. این حرکت در سال 57 یک الگو و درس آموزنده است با این الگو در این 30 سال دانش آموزان و دانشجویان از انقلاب اسلامی حمایت کردند و از حریم جمهوری اسلامی دفاع کردند.

وی سومین حرکت را حرکت دانشجویان شجاع در سال 58 خواند و گفت: این اقدام تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود در تحلیل این حوادث برخی رسانه های غربی عنوان می کنند ملت ایران در آن مقطع کاری مخالف مقررات بین المللی انجام دادند اما حضرت امام پس از این حوادث فرموده بودند آنجا سفارتخانه نبود که مشمول کنوانسیون وین باشد آنجا جاسوسخانه بود.

وی گفت: آمریکایی ها از اسنادی که پس از تسخیر لانه جاسوسی به دست آمد به دنبال طراحی توطئه بودند. دنبال این بودند که این نور الهی که در پی حرکت امام (ره) بوجود آمده بود را خاموش کنند.

بروجردی اظهار داشت: این یک واقعیت و سنت الهی است زیرا ملت ما مومن هستند و در راس این نظام یک ولی فقیه وجود دارد. دیروز حضرت امام و امروز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سکاندار این کشتی در این اقیانوس پرتلاطم هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: وقتی خبر تسخیر توسط دانشجویان را به امام دادند، فرمودند کار خوبی انجام دادند آنجا را محکم نگه دارند. زیرا همه اطلاعاتی که می رسید حاکی از این بود که علیه نظام در این سفارتخانه توطئه می شود.

نماینده بروجرد تصریح کرد: شما ملت بزرگ ایران می دانید کارنامه سیاه آمریکا در مقابل ملت ایران چه بوده است.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا بر علیه ایران در طول سالهای گذشته خاطر نشان کرد: امروز هم موضع آمریکا علیرغم همه لبخندهای آقای اوباما و در خواست مذاکره و ترفندهای سیاسی که در مذاکرات ژنو و وین انجام دادند همان سیاست است بدون هیچ تغییری.

نماینده بروجرد افزود: آمریکایی ها سیاست راهبردیشان در مقابل ملت ما تغییر نکرده است دیروز آقای بوش تهدید می کرد و امروز اوباما درخواست مذاکره می کند اما نگاه به مجلس آمریکا و تصویب 55 میلیون دلار علیه ملت ما و برنامه ریزی براندازی نظام جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟ اوباما این مصوبه را تایید کرد و این نشان دهنده این است سیاست آمریکا در مقابل نظام و ملت ما تغییر نکرده و مسئولان ما هوشیار تر از این هستند که فریب این لبخندها را بخورند.

بروجردی تاکید کرد: امروز ملت ما در مقابل همه توطئه های آمریکا ایستاده است. دخالت آمریکایی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بخشی از این واقعیت است شما اگر تلویزیون فارسی آمریکا را مشاهده و بررسی کنید مشخص است که تمام برنامه های آن تحریک و ایجاد آشوب علیه نظام جمهوری اسلامی بود این از طبیعت آمریکا قابل درک است زیرا آمریکا دشمن ماست آنچه موجب تعجب است این است که افرادی در درون کشور که زمانی مسئولیت در کشور داشتند فریب آمریکا را بخورند.

وی گفت: بنابراین نباید بخشی از کشور ما که در اقلیت کامل هستند و بدون تردید به دلیل ناآگاهی دچار اشتباه شدند حرف های تلویزیون آمریکا را تکرار کنند.

بروجردی با تاکید بر این تعبیر امام خمینی(ره) که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، تصریح کرد: در بحث هسته ای وضعیت، وضعیت مشابه است این افتخار را نظام جمهوری اسلامی و دولت فعلی و مجلس شورای اسلامی دارند که دراین مصاف نابرابر که آمریکا و هم پیمانانش در تحریم و تهدید و فشار تحمیل کردند، ملت و نظام ما پیروز شد و حرف هایی که برای انتقال سوخت زده می شود مردم بدانند که نظام جمهوری اسلامی بر اساس مصالح ملی و منافع ملی و دفاع از حیثیت نظام تصمیم می گیرد و به هیچ وجه تبلیغات منفی که صورت می گیرد معیاری برای عمل نیست.

وی خاطر نشان کرد: امروز سیاست تقابل بر سیاست تعامل تغییر کرده است وقتی پیشنهاد می دهند بخشی از اورانیوم خود را برای تبدیل 20 درصد تحویل دهید نشان دهنده چند واقعیت است اول اینکه سیاست تقابل را به خاطر ایستادگی نظام کنار گذاشته و سیاست تعامل را پیش گرفته است.

بروجردی گفت: نکته دیگر اینکه انجام غنی سازی در جمهوری اسلامی و داشتن فناوری هسته ای حق مسلم ملت ایران است و نمی توانند این حق را از ملت ایران بگیرند.

وی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصلحت در حال تصمیم گیری است و بر اساس منافع ملی این تصمیم اتخاذ خواهد شد اما بدانید هیچ گامی بدون در نظر گرفتن منافع ملی ما اتخاذ نخواهد شد و شورای عالی امنیت ملی که در راس آن آقای احمدی نژاد است و در دوره نهم و دوره ریاست جمهوری با جدیت مسئله منافع ملی در عرصه هسته ای دنبال می کردند، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.