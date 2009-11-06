420 طرح نیمه تمام آبی در کشور وجود دارد/اعتبارات کافی نیست

مجید نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان با بیان اینکه اعتبارات بخش آب در دولت نهم چهار برابر بوده است، گفت: منابع عمومی دولت برای اجرای طرحهای عمرانی در بخش آب کافی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور وزارت نیرو به سمت کیفی سازی حرکت می کند.

سرپرست وزارت نیرو افزود: وزارت نیرو با توزیع 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای نیمه کاره خود را در بخش آب دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه زمینه کاهش مصرف آب با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فراهم می شود، گفت: اقدام دولت و مجلس در تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها به بهبود مصرف آب در کشور کمک می کند.

نامجو اختصاص 80 میلیون اعتبار از سوی بانک توسعه اسلامی برای طرحهای آب و فاضلاب شهرهای ساحلی کشور خبر داد و گفت: با مشارکت بانک توسعه اسلامی در طرحهای آب و فاضلاب، روند اجرایی این طرحها رونق می گیرد.