3 سالن سینما در جنوب تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اشاره به اینکه شهرری با جمعیت و مساحت قابل توجه خود و پیشینه تاریخی فاقد سالن سینما است، افزود: عملیات اجرایی مجموعه سینمایی و فرهنگی راگا با طراحی منحصر به فرد و امکانات مجهز و استاندارد از سال 1385 آغاز شده و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که طبق تعهد شرکت سازنده تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی مساحت این پروژه را بالغ بر 5 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: این سالنها با مشارکت بخش خصوصی و از طریق شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در حال اجراست.

شهردار منطقه 20 ادامه داد: بزرگ ترین سالن سینمای این مجموعه 300 نفر ظرفیت و سالن های دیگر نیز قابلیت پذیرش 150 نفر را دارند و تمامی سالن ها به گونه ای طراحی شده اند که علاوه بر نمایش فیلم برای برگزاری همایش ها و اجرای تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

عبدالهی پارکینگ، پیست اسکیت، فضای بازی کودکان، رستوران های سرپوشیده و فضای باز، فضاهای فرهنگی تجاری و اداری و فضای سبز باغچه ای را از مهمترین بخش های این مجموعه ذکر کرد و افزود: عملیات اجرایی این مجموعه هم اکنون در 3 فاز شامل 3 طبقه به همراه زیرزمین و طبقه هم کف در خیابان شهید کریمی شیرازی در حال احداث است.

وی به هزینه های این طرح اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه برای احداث این پروژه 82 میلیارد ریال بوده است که با توجه به افزایش هزینه ها به طور حتم بیشتر خواهد بود.

شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه در حال حاضر یکصد پروژه عمرانی در این منطقه در حال احداث است، یادآور شد: اجرای طرح پیاده راه حرم ، مجتمع فرهنگی برج طغرل، تعریض جاده امین آباد، کانال های جمع آوری آبهای سطحی و بهسازی پیاده روها از مهم ترین پروژه های عمرانی در سطح منطقه است.