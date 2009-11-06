آمریکا نگران گسترش دایره ناآرامی های یمن به عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر لزوم حفظ امنیت غیرنظامیان، اظهار داشت: واشنگتن درباره گسترش دایره نا آرامی ها از یمن به عربستان نگران است.

وی با تاکید بر اینکه تداوم جنگ میان دولت یمن و گروه الحوثی حتی در بلندمدت مشکلی را حل نمی کند، افزود: همه طرف های درگیر باید در زمینه حفظ جان غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب بیشتر به تاسیسات زیربنایی یمن تلاش کنند.

یان کلی در عین حال از پاسخگویی به این سوال که جنگنده های عربستانی در بمباران پایگاه های گروه الحوثی مشارکت دارند، خودداری کرد.

منابع خبری روز پنج شنبه از حملات هوایی جنگنده های عربستانی به پایگاه های گروه الحوثی خبر داده بودند. در این حملات دهها غیرنظامی یمنی جان خود را از دست داده اند.

همچنین روز گذشته درگیری نیروهای گروه الحوثی در منطقه مرزی "جبل الدخان" با عربستان به کشته شدن دو عضو نیروهای امنیتی عربستان و زخمی شدن 11 نفر دیگر منجر شد.