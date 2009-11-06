اجرای طرح فوریتی توسعه فرهنگی در غرب تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده - معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: بنا به تاکید مدیریت شهری در توسعه مسائل فرهنگی و ترویج شعائر مذهبی کمیته ای جهت برنامه ریزی و اجرای طرح فوریتی در منطقه تشکیل و طرح های پیش بینی شده از نیمه آبان ماه آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه طرح فوریتی در 7 محور برنامه ریزی و اجرا می شود، افزود: همزمان با 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی ایستگاههای سیار آموزش شهروندی در 9 نقطه پرتردد سطح منطقه استقرار یافت.

بابازاده از ایجاد نمازخانه در اماکن عمومی متعلق به شهرداری و بوستان ها نیز خبر داد و گفت: به منظور ایجاد فضای معنوی 45 مکان عمومی از جمله 21 بوستان و همچنین مراکز خدماتی جهت پخش اذان به سیستم صوتی تجهیز می شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 ادامه داد: با هماهنگی اداره زیباسازی منطقه و نواحی 7 گانه دیواره های بزرگراهها و معابر شهری به شعائر مذهبی مزین می شوند.

وی همچنین از تجهیز کتابخانه های منطقه خبر داد و گفت: با هدف توسعه فضای های فرهنگی همزمان با روز کتابخوانی توسعه خدمات شبانه روزی کتابخانه شبانه روزی کتابخانه فردوس و علامه طباطبایی و همچنین ثبت نام رایگان کتابخانه های تحت پوشش اجرا می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در پایان از ترمیم و تجهیز 11 زمین چمن مصنوعی خبر داد و گفت: مراسم جشن ازدواج و خانواده همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برگزار می شود.