روسای کمیته های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی در احکام جداگانه ای مهدی چمران، دریابان شمخانی، سرتیپ پاسدار علایی و سرتیپ پاسدار جزایری را به ترتیب به عنوان رییسان کمیته های هنری و معماری، علوم و معارف دفاع مقدس، تخصصی، فنی و علمی و فرهنگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منصوب کرد.

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در محدوده حرم مطهر امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (ص) ساخته خواهد شد.

این موزه پیوند دهنده عمیق فرهنگی و معنوی حضرت امام (ره)، دفاع مقدس و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح ازتمامی هموطنان بویژه هنرمندان، معماران، ‌متخصصان، فن آوران، فرهنگیان، فرماندهان و رزمندگان اسلام دعوت کرده است تا نظرات و پیشنهادهای خود را به منظور ساخت و برپایی این موزه ملی به دبیرخانه سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در تهران - میدان شهید صیاد شیرازی، ابتدای خیابان شهید قدوسی، پادگان شهید نظران ارسال و یا به شماره تلفن 88422268 تماس گیرند.