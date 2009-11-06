مجلس مترو را اصلی ترین ناوگان حمل و نقل عمومی می داند

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تعجب از اینکه سردار رویانیان عنوان کرده مترو حمل و نقل عمومی نیست و حمل و نقل لوکس به شمار می رود، گفت: از مسئولانی که حوزه کاری آنها ربطی به قانونگذاری ندارد، درخواست می کنم به جای نمایندگان مجلس در مورد سیستم حمل و نقل عمومی تصمیم گیری نکنند.

این نماینده مجلس افزود: من از این مطلب که مترو وسیله حمل ونقل عمومی نیست تعجب کردم. هر کسی که کمترین اطلاعاتی از حوزه حمل و نقل داشته باشد مترو را موثرترین وکم خطرترین سیله حمل و نقل هماهنگ با محیط زیست می داند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مگر می شود مجلس مصوبه ای را تصویب کند ولی در اجرا با «ان قلت» دولت مواجه شود.

کارشناسان اقتصادی و شهری معتقدند که از نظر اقتصادی حمل و نقل مسافر در تهران با مترو بهتر از هر وسیله دیگری است. در هر سفر درون شهری هر فردی که با مترو انجام می شود بین 6/0 تا7/0 لیتر سوخت صرفه جویی می شود و علاوه بر آن نزدیک به نیم ساعت در وقت مسافر صرفه جویی می شود. اگر این صرفه جوییها را در میلیون سفر درون شهری با مترو

ضرب شود میلیاردها تومان به نفع دولت خواهد بود.

نریمان در ادامه تاکید کرد: واقعا اگر دولت ادعا می ند به فکر رفاه شهروندان است باید در توسعه مترو کوشا باشد و در بودجه سالیانه و برنامه پنجم پیشنهادات موثرتری را لحاظ کند نه اینکه مردم را با این حرفهای غیر کارشناسی و سلیقه ای نگران کنند.

این نماینده مجلس افزود: من هیچ سوء مدیرتی در مترو نمی بینم. اگر دولت اعتبار مترو را قطع کند و تعهدات قانونی اش را انجام ندهد طبیعی است که در مدیریت کارآمد مترو خدشه وارد می شود و متاسفانه این اتفاق ناگوار در حال حاضر در حال رخ دادن است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری افزود: وضعیت مترو در حال حاضر به دونده ای شبهات دارد که دست و پایش را می بندند و از او می خواهند که در مسابقه مقام قهرمانی را به دست بیاورد که این یک امر غیر منطقی می تواند باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باتوجه به تمام نامهربانیها و سخت گیریهای دولت نسبت به متروی تهران مدیریت اعمال شده در شرکت متروی تهران بسیار مطلوب می دانم، گفت: متروی تهران با وجود شرایط بسیار سختی که به لحاظ منابع مالی با آن مواجه است در حد توان خود تلاش می کند که سرویس دهی مطلوبی به مردم ارائه کند ولی این توان تا چه زمانی ادامه پیدا کند خدا می داند.

متاسفانه یکی از دلایل بزرگی که ترافیک تهران را با چالش مواجه کرد سیاسی شدن این موضوع است واین در حالی است که هیچ کدام از جناحهای سیاسی در کشور وضعیت فعلی شبکه حمل ونقل درون شهری تهران رضایت ندارند نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس

نریمان تاکید کرد: در این زمینه در کمیسیون عمران و فراکسیون مدیریت شهری تلاشهای زیادی صورت گرفت. بارها مسولان مربوط جهت پاسخگویی به مجلس دعوت شدند ولی این تلاشها برای مجاب کردن دولت به انجام تعهدات قانونی اش هیچ فایده ای نداشت.

این اظهارات در حالی از سوی نریمان مطرح می شود که دکتر احمدی نژاد هنوز پاسخ نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات مترو را نداده است.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: متاسفانه یکی از دلایل بزرگی که ترافیک تهران را با چالش مواجه کرد سیاسی شدن این موضوع است و این در حالی است که هیچکدام از جناحهای سیاسی در کشور وضعیت فعلی شبکه حمل و نقل درون شهری تهران رضایت ندارند و در این نکته اتفاق نظر دارند که ترافیک تهران برای مردم کلافه کننده است و باید برای آن فکری شود ولی متاسفانه دولت فعلی در این زمینه حتی حاضر نیست به تعهدات قانونی خود عمل کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود اینکه مجلس در قانون بودجه سال 87 به شرکت مترو اجازه داده بود که برای رفع مشکلات ارزی خود از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و برغم اینکه هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت دولت اجازه این کار را به شرکت مترو نداد و مشکلات زیادی را برای این شرکت به وجود آورد.

نریمان مجلس تاکید کرد: از طرف دیگر با گذشت هفت ماه از سال جاری دولت علیرغم توافق با شهرداری تهران سهم خود را از یارانه بلیت مترو پرداخت نکرده است در حالی که این توافق از قبل صورت گرفته و دولت مکلف به انجام آن بوده است.

این نماینده مجلس گفت: شائبه سیاسی بودن رفتار دولت با متروی تهران را نمی توان انکار کرد و این موضوع باعث شده است که حتی قوانین مصوب مجلس و تکالیفی که قانون برنامه در زمینه گسترش حمل و نقل عمومی برای دولت مشخص کرده است

به صورت سلیقه ای اجرا شود یا اصولا معطل بماند.