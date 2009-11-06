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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

جایگاه پیشینیان صدر اسلام نزد مسلمانان بررسی شد

همایش "جایگاه پیشینیان صدر اسلام نزد مسلمانان" درسالن هتل شیراتون کویت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که با همکاری سه ارگان وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت ، مبره الآل و اصحاب و رابطه العالم الاسلامی برگزار  شد، شخصیهایی از علماء مصر ، عربستان ، لبنان ، اردن ، هند ، پاکستان ، سوریه ، عراق ، یمن و دیگر کشورهای علی و اسلامی حضور داشتند. از ایران آیت‌الله تسخیری رئیس مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی دعوت شده بود که ایشان موفق به حضور نشد و جناب حجه‌الاسلام مبلغی مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب بین‌مذاهب اسلامی در آن شرکت نمود.

درمراسم افتتاحیه این کنفرانس شیخ راشد حمود وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت هدف از برگزاری کنفرانس را تشریح نمود و سپس دکتر عادل فلاح معاون وزیر اوقاف کویت سخنرانی نمود و پس از آن شیخ عبدالله ترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی از عربستان سعودی سخنان مبسوطی در پیوند اصحاب و اهل بیت بیان نمود که در همین راستا عبدالمحسن جارالله الخرافی نیز سخنانی را بیان و اهداف مؤسسه خیریه اهل بیت و اصحاب و تاریخچه تاسیس این مرکز بیان نمود.

کد مطلب 977834

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