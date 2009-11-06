جایگاه پیشینیان صدر اسلام نزد مسلمانان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس که با همکاری سه ارگان وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت ، مبره الآل و اصحاب و رابطه العالم الاسلامی برگزار شد، شخصیهایی از علماء مصر ، عربستان ، لبنان ، اردن ، هند ، پاکستان ، سوریه ، عراق ، یمن و دیگر کشورهای علی و اسلامی حضور داشتند. از ایران آیت‌الله تسخیری رئیس مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی دعوت شده بود که ایشان موفق به حضور نشد و جناب حجه‌الاسلام مبلغی مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب بین‌مذاهب اسلامی در آن شرکت نمود.

درمراسم افتتاحیه این کنفرانس شیخ راشد حمود وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت هدف از برگزاری کنفرانس را تشریح نمود و سپس دکتر عادل فلاح معاون وزیر اوقاف کویت سخنرانی نمود و پس از آن شیخ عبدالله ترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی از عربستان سعودی سخنان مبسوطی در پیوند اصحاب و اهل بیت بیان نمود که در همین راستا عبدالمحسن جارالله الخرافی نیز سخنانی را بیان و اهداف مؤسسه خیریه اهل بیت و اصحاب و تاریخچه تاسیس این مرکز بیان نمود.