مهدی تارتار درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار مقابل استقلال تهران گفت: بازی سختی را مقابل یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر پیش رو داریم. استقلال تیم خوب و پرمهره‌ای است که در فصل جاری نتایج مناسبی به دست آورده و از تیم‌های بالانشین جدول است.

وی در ادامه افزود: استقلال همیشه استقلال است و بازی مقابل این برای همه تیم‌ها دشواری خاص خود را دارد. اما تیم راه آهن نشان داده است که مقابل تیم‌های بزرگ به ویژه استقلال و پرسپولیس هیچ وقت از پیش بازنده نبوده است. ما در ورزشگاه آزادی بارها مقابل استقلال و پرسپولیس ایستاده و نتایج خوبی کسب کرده ایم. این بارهم بازیکنان و مربیان تیم راه آهن انگیزه بالایی دارند و آماده ارائه یک بازی خوب مقابل استقلال هستند.

مربی تیم فوتبال راه آهن غیبت مجید نورمحمدی را اصلی ترین مشکل این تیم در دیدار با استقلال عنوان کرد و گفت: نورمحمدی در بازی هفته گذشته سه اخطاره و برای دیدار برابراستقلال محروم شد. امیدوارم بازیکنان جایگزین بتوانند جای خالی کاپیتان تیم را به خوبی پر کنند.

تارتار در خصوص دلایل گل خوردن این تیم در دقایق پایانی دیدارهای گذشته گفت: بخشی از آن برمی گردد به بدشانسی تیم راه آهن اما اصل قضیه در نوع تفکر و بازی برخی بازیکنان است. احساس مسئولیت فاکتوری اساسی در بازی یک بازیکن است و اگر او این خصوصیت ذاتی را نداشته باشد، هم به خود و هم به تیمش لطمه وارد می کند. متاسفانه برخی بازیکنان جوان راه آهن آنطور که باید و شاید احساس مسئولیت ندارند و در دقایق پایانی روی اشتباهات آنها به ویژه در زمان یارگیری و ضربات ایستگاهی گل می خوریم.

وی در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم در دیدار برابر استقلال بدشانسی های تیم راه آهن تمام شود و بازیکنان قدری حرفه‌ای تر فکر کنند تا بتوانیم نتیجه‌ای مطلوب در این دیدار به دست آوریم.

تیم فوتبال راه آهن شهرری ساعت 16:30 روز شنبه در ورزشگاه آزادی به دیدار استقلال تهران می رود. این آخرین دیدار از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است.