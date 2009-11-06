به گزارش خبرگزار مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای خدمات رسانی به مسافران مترو و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه، مراکز و پایگاههایی را برای استقرار کافه کتاب مترو در سه مسیر پرتردد مترو هفتتیر، میرداماد و صادقیه در دستور کار خود قرار داده است.
خدمات کافه کتاب مترو به سه دسته خدمات سفارش خرید کتابهای مسافران، ارایه کتاب به صورت امانت و اطلاعرسانی مسائل حوزه کتاب تعریف شده است که همزمان با هفته کتاب به مردم خدمترسانی میکند.
خدمات امانت کتاب در راستای شبکهسازی کتابخانهها صورت میگیرد، علاقمندان در کافه کتاب مترو عضو کتابخانه مترو میشوند و کتابهای موردعلاقه خود را سفارش میدهند و در فاصله زمانی معین مثلاً یک روزه، پس از عبور از مسیری که روزانه از مترو استفاده میکنند، کتاب سفارش داده شده را دریافت میکنند و پس از مطالعه تحویل میدهند.
همچنین برگزاری جشنواره مستند کتاب، جشن کتاب یار، طرح اهدا کتاب از طریق سامانه 137 شهرداری تهران و ایجاد کتابخانههای مجازی تهران از دیگر برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب است.
هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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