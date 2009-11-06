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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

ساخت درهای متحرک برای تولید انرژی برق از امواج دریا

ساخت درهای متحرک برای تولید انرژی برق از امواج دریا

یک ایده پرداز فنلاندی درهای متحرکی را طراحی کرده است که با نصب در عمق 6 تا 23 متری دریا می توانند 300 کیلووات انرژی را از امواج دریا تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت AW-Energy اکنون برای توسعه یک مدل پایلوت این درهای متحرک در یک دریاچه در پرتغال سه میلیون یورو اعتبار اختصاص داده است.

ایده ساخت این درها را که WaveRoller (موج غلتان) نام دارند، یک فنلاندی به نام "رائونو کویوساری" ارائه کرده است.

این در متحرک 20 تن وزن دارد و در عمق 6 تا 23 متری زیر دریا و در مسیر امواج نصب می شود "موج غلتان" مجهز به یک سیستم هیدرولیک است که انرژی حرکتی امواج آب را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

هر یک از این درهای متحرک می تواند 300 کیلووات انرژی تولید کند و توان انرژی حاصل از مجموعه ای متشکل از سه غلطک تقریبا برابر با یک مگاوات است.

براساس گزارش الکتریک، عرضه تجاری WaveRoller می تواند از سال 2013 آغاز شود.

کد مطلب 977837

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