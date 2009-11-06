شهرداری هزینه های جاری مترو را کامل پرداخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب افزود: در سال جاری بیش از 90 درصد بودجه جاری مترو توسط شهرداری پرداخت شد. 560 میلیارد نیز در قالب عمرانی به مترو کمک شد اما کمک دولت تنها 200 میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه در مترو تعدیل نیرو انجام نشده بلکه فقط جا‌بجایی صورت گرفته است، اظهار کرد: مشکل اصلی مترو حقوق کارکنان نیست بلکه مشکل، خرید واگن است.

پورزرندی ادامه داد: سال گذشته با تدبیر شهردار تهران 500 میلیون یورو ال سی گشایش یافت که بانک کارگزار نیز تصمیم داشت آن را باطل کند که خوشبختانه با تلاش ما این اتفاق نیفتاد و بعد از ورود اولین سری واگن‌ها 50 میلیارد تومان از نقدینگی به مترو داده شد تا مشکلش رفع شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت:‌ احداث 15 کیلومتر مترو 700 تا 800 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد در حالی که با کمک 100 و 200 میلیارد تومانی احداث مترو امکانپذیر نیست حتی اگر 50 درصد هزینه احداث 15 کیلومتر را حساب کنیم باید بیش از 350 میلیارد تومان به مترو کمک شود.