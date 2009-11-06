پایان نامه های دانشجویی مرتبط با آموزش عالی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، از این رو دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش در این زمینه می توانند پروپوزال پیشنهادی رساله خود را برای ارزیابی به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه دهند.

بر اساس اعلام این موسسه، مدیریت آموزش عالی، سیاست‌ گذاری و برنامه‌ ریزی آموزش عالی، اقتصاد آموزش عالی، مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، جامعه‌شناسی آموزش عالی، حقوق آموزش عالی، فناوری اطلاعات در آموزش عالی، آمار آموزش عالی و طراحی سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی مرتبط با آموزش عالی محورهایی است که ارائه پایان نامه مرتبط با آنها مورد حمایت قرار می گیرد.