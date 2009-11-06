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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

پایان نامه های دانشجویی مرتبط با آموزش عالی حمایت می شوند

پایان نامه های دانشجویی مرتبط با آموزش عالی حمایت می شوند

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نظر دارد در راستای تحقق رسالت، اهداف و مأموریتهای خود، پایان ‌نامه‌ های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در محورهای آموزش عالی مورد حمایت معنوی و مادی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، از این رو دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش در این زمینه می توانند پروپوزال پیشنهادی رساله خود را برای ارزیابی به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه دهند.

بر اساس اعلام این موسسه، مدیریت آموزش عالی، سیاست‌ گذاری و برنامه‌ ریزی آموزش عالی، اقتصاد آموزش عالی، مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، جامعه‌شناسی آموزش عالی، حقوق آموزش عالی، فناوری اطلاعات در آموزش عالی، آمار آموزش عالی و طراحی سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی مرتبط با آموزش عالی محورهایی است که ارائه پایان نامه مرتبط با آنها مورد حمایت قرار می گیرد.

کد مطلب 977841

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