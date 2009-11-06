کلینتون خواستار پذیرش پیشنهاد تبادل سوخت هسته ای از سوی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" روز پنجشنبه پس از دیدار با "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: همانطور که گفتم، هم اکنون یک لحظه مهم و حساس برای ایران هست و ما از مقامات این کشور می خواهیم تا پیش نویس قرارداد سوخت هسته ای را همانگونه که ارائه شده است، بپذیرد.

وی افزود: هیچ تغییری در متن توافقنامه سوخت هسته ای سازمان ملل و اصل آن صورت نگرفته است و تغییری هم نخواهد کرد اما ما برای همیشه نمی توانیم منتظر پاسخ ایران بمانیم.

بر اساس پیشنهاد تبادل سوخت هسته ای، ایران اورانیوم غنی شده خود با درصد کم را به روسیه برای تبدیل سوخت با غنای 20 درصد ارسال کند و فرانسه پس از روسیه اورانیوم غنی شده را به میله های سوختی تبدیل می کند و به ایران می دهد.