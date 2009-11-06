  1. هنر
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

اختصاص 45 دقیقه از ساعت کار دانشگاهها به مطالعه آزاد

اختصاص 45 دقیقه از ساعت کار دانشگاهها به مطالعه آزاد

تمام دانشگاههای سراسر کشور به صورت نمادین در روز سه‌شنبه 26 آبان روز "کتاب، حوزه، دانشگاه و تولید دانش" 45 دقیقه وقت مطالعه آزاد خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیگر برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته کتاب می‌توان به نصب استندهای کتاب در دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی، علمی و کاربردی و پیام نور، اهدا کتاب به 700 نفر دانشجوی نابینای دانشگا‌ه‌های سراسر کشور، ارسال روزانه سه پیامک با موضوع نظرات بزرگان درخصوص کتاب از ابتدا تا انتهای هفته کتاب به اکثر دانشجویان و کارکنان وزارت علوم اشاره کرد.

همچنین 60 نمایشگاه در 60 دانشگاه دولتی و غیرانتفاعی سراسر کشور با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران 23 تا 30 آبان ماه برگزار می‌شود که پس از پایان هفته کتاب دو هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده برای بهره‌برداری اعضای کانون‌های فرهنگی هنری، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی به کتابخانه‌های امور فرهنگی دانشگاه‌ها اهدا خواهد شد.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 977844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها