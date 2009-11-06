اختصاص 45 دقیقه از ساعت کار دانشگاهها به مطالعه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیگر برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته کتاب میتوان به نصب استندهای کتاب در دانشگاههای دولتی، غیر انتفاعی، علمی و کاربردی و پیام نور، اهدا کتاب به 700 نفر دانشجوی نابینای دانشگاههای سراسر کشور، ارسال روزانه سه پیامک با موضوع نظرات بزرگان درخصوص کتاب از ابتدا تا انتهای هفته کتاب به اکثر دانشجویان و کارکنان وزارت علوم اشاره کرد.
همچنین 60 نمایشگاه در 60 دانشگاه دولتی و غیرانتفاعی سراسر کشور با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران 23 تا 30 آبان ماه برگزار میشود که پس از پایان هفته کتاب دو هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده برای بهرهبرداری اعضای کانونهای فرهنگی هنری، انجمنها و تشکلهای دانشجویی به کتابخانههای امور فرهنگی دانشگاهها اهدا خواهد شد.
هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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