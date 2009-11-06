تهرانی طراح صحنه و لباس "هفت دقیقه تا پائیز" شد

جمال ساداتیان به خبرنگار مهر گفت: این فیلم نسبت به آثار قبلی علیرضا امینی چند پله بالاتر است، امینی یکی از فیلمسازان جوان و با استعداد سینمای ایران است که در هر فیلم تجربهای تازه میکند، "هفت دقیقه تا پائیز" فیلمنامه متفاوت و تازهای دارد و تجربهای خاص است که 25 این ماه کلید میخورد.
وی ادامه دارد: خانم تهرانی این فیلمنامه را از بین 150 فیلمنامه انتخاب کرده و پس از چهار سال به دلیل جذابیتهای فیلمنامه تمایل پیدا کرده مقابل دوربین برود، پس مطمئن باشید با اثری متفاوت روبروئید که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده میشود.
این تهیهکننده درباره اکران "به رنگ ارغوان" گفت: مشکل اکران فیلم حل شده و پس از پایان جشنواره یبست و هشتم فیلم فجر روی پرده میرود.
حامد بهداد و محسن تنابنده دیگر بازیگران "هفت دقیقه تا پائیز" هستند. علیرضا امینی فیلمهای سینمایی "استشهادی برای خدا"، "دانههای ریز برف" و "نامههای باد" را در کارنامه دارد.
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