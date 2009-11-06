80 درصد هنرمندان تاثیرگذار تئاتر شهرستانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین پارسایی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر گلستان در گرگان افزود: سالانه هزار نمایش در شهرهای ایران تولید می شود که 50 درصد آن به جشنواره ها راه می یابند.

وی اظهار داشت: بیش از 50 درصد برگزیدگان جشنواره های استانی به جشنواره های منطقه ای و ملی راه می یابند که این پتانسیل برخاسته از تئاتر شهرستانی است.

وی خاطرنشان کرد: هر آنچه امروز به عنوان توفیقات تئاتر کشور نامیده می شود، به مشارکت حداکثری هنرمندان تئاتر از مناطق مختلف از جمله شهرستانها بازمی گردد.

به گفته پارسایی، اگر تلاش هنرمندان نبود، امروز در قله ای که هستیم واقع نبودیم و تئاتر کشور امروز به طور جدی در مسیر تعالی در عرصه های بین المللی است.

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: تئاتر استان گلستان نیز در سالهای اخیر با جهش و درایت متولیان امر در مقطه ای ایستاده که دستاوردهای گرانقدری با خود همراه داشته است.

وی یادآورشد: برگزاری جشنواره آیین های عاشورایی و برگزاری جشنواره تئاتر استانی نشان از وجود پتانسیل در عرصه هنر نمایش در این استان است.

وی افزود: خلاقیت ونوآوری از سوی هنرمندان جوان مسئولیتمان را بیشتر می کند و فراموش نکنیم که بسیاری از چهره های ملی که اکنون در مرکز جمع شدند از هنرمندان گمنام دیروز شهرستانها بودند.

در این جشنواره از گروههای نمایشی برتر با اهدای جایزه قدردانی شد.