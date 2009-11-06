رکود اقتصادی و آنفلوآنزا موجب تعویق سفر حج میان مسلمانان امریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، سعید قادر یکی از مدیران آژانس مسافرات دارالایمان در ایالات متحده این امر را یک روند روشن و واضح توصیف کرد و گفت: بسیاری از مردمی که مشتاق سفر حج بودند امسال آن را به تعویق انداخته‌اند.

آژانسهای مسافراتی بزرگ حج و عمره در امریکای شمالی گزارش داده‌اند که تعداد مسلمانان امریکایی که امسال به خانه خدا سفر می کنند به‌شدت کاهش یافته است.

قادر یادآور شده است که درحالی که سفر ظرفیت حج هرسال به‌سرعت تکمیل می‌شد، تقریباً تمام آژانسهای مسافرتی رکود 25 تا 40 درصدی زائران را گزارش کرده‌اند.

براساس آمار آژانسهای مسافرتی بین 12 تا 14 هزار زائر مسلمان هرساله از امریکا به حج می روند اما این تعداد امسال به 9 هزار نفر می‌رسد.

انتظار می‌رود که امسال حدود سه میلیون زائر از 160 کشور جهان برای سفر معنوی حج به عربستان بروند.

این درحالی است که برخی از مسلمانان اعتقاد دارند که وقتی توکل و ایمان قوی داشته باشید نباید از مسائلی چون آنفلوآنزا وحشت کنید.

مدیر آژانس مسافرتی دارالایمان اعتقاد دارد که مسئله رکود اقتصادی در ایالات متحده نیز 70 تا 80 درصد از عوامل کاهش تعداد زائران است چرا که بسیاری از مردم در این کشور شغل و خانه خود را از دست داده‌اند.

محمد از آژانس مسافرتی از نیویورک اظهار می‌دارد به طور قطع آنفلوآنزا در کاهش تعداد زائران موثر بوده است اما همراه شدن این بیماری و شرایط دشوار اقتصادی تأثیر دوچندانی بر این وضعیت گذاشته است.

این درحالی است که وی اعتقاد دارد آن وحشت اولیه که طی فصل تابستان از آنفلوآنزای نوع A میان مردم گسترش یافته بود به‌تدریج از بین رفته است چرا که اکنون بسیاری از مردم می‌دانند که این بیماری چیست و چه تبعاتی دارد.