نرخ بیکاری در لرستان به 19.2 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، غلامعباس مهری عصر جمعه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کاریابی پلدختر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ بیکاری در لرستان سال گذشته حدود 18 درصد بوده که این نرخ در سالجاری به 19.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به رشد نرخ بیکاری در این استان، عنوان کرد: یکی از دلایلی که بیکاری در لرستان رشد داشته است این است که از سال 86 طبق سیاست های بانکها تسهیلات مورد نیاز طرح های اشتغالزا در لرستان پرداخت نشد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به عدم تامین تسهیلات مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش برخی از طرح ها، بیان داشت: این امر یکی از مهم ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری در استان است.

مهری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد روند فعلی را ادامه دهد نرخ بیکاری در کل کشور افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه وضعیت رشد نرخ بیکاری در لرستان نسبت به دیگر استانهای کشور مطلوب بوده است، خاطر نشان کرد: لرستان با یک درصد رشد نرخ بیکاری نسبت به دیگر استانهای کشور از جمله استان فارس با 6 درصد رشد نرخ بیکاری وضعیت خوبی دارد.