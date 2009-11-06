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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

والیبال باشگاه‎های جهان/

برنامه مربیان را مانند کامپیوتر اجرا کردیم

برنامه مربیان را مانند کامپیوتر اجرا کردیم

کاپیتان تیم والیبال پیکان پس از پیروزی مقابل العربی قطر گفت: مربیان تیم برای این بازی برنامه‌‎های زیادی پیش بینی کرده بودند که مانند کامپیوتر همه آنها را در زمین پیاده کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی پس از پایان دیدار دو تیم پیکان ایران و العربی قطر در چارچوب دیدارهای گروه B رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان گفت: مربیان پیکان حریف قطری را به خوبی آنالیز کرده بودند که همین مسئله بازیکنان را در زمین بازی برای رسیدن به پیروزی کمک کرد.

وی ادامه داد: من و دیگر هم تیمی‎هایم در بازی پنجشنبه شب مثل کامپیوتر بازی کردیم و توانستیم کلیه برنامه‎های مربیان را در زمین اجرا کنیم. پیکان در این بازی تاکتیکی‎‌ترین بازی خود در مرحله مقدماتی را انجام داد.

کاپیتان تیم والیبال پیکان تصریح کرد: ما با از کارانداختن بازیکنان مصری که نقطه قوت تیم العربی بودند راه پیروزی و صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی را هموارتر کردیم.

تیم والیبال پیکان روز شنبه در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‎های قهرمانی باشگاه‏های جهان مقابل ترنیتنو ایتالیا صف آرایی می‎کند. پنجمین دوره این مسابقات روز یکشنبه در دوحه قطر به پایان می‎رسد.

کد مطلب 977851

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