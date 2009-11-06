برنامه مربیان را مانند کامپیوتر اجرا کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی پس از پایان دیدار دو تیم پیکان ایران و العربی قطر در چارچوب دیدارهای گروه B رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای جهان گفت: مربیان پیکان حریف قطری را به خوبی آنالیز کرده بودند که همین مسئله بازیکنان را در زمین بازی برای رسیدن به پیروزی کمک کرد.
وی ادامه داد: من و دیگر هم تیمیهایم در بازی پنجشنبه شب مثل کامپیوتر بازی کردیم و توانستیم کلیه برنامههای مربیان را در زمین اجرا کنیم. پیکان در این بازی تاکتیکیترین بازی خود در مرحله مقدماتی را انجام داد.
کاپیتان تیم والیبال پیکان تصریح کرد: ما با از کارانداختن بازیکنان مصری که نقطه قوت تیم العربی بودند راه پیروزی و صعود خود به مرحله نیمهنهایی را هموارتر کردیم.
تیم والیبال پیکان روز شنبه در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان مقابل ترنیتنو ایتالیا صف آرایی میکند. پنجمین دوره این مسابقات روز یکشنبه در دوحه قطر به پایان میرسد.
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