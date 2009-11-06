این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "مجلس برادرکشی" را در چهاردهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی سنتی اجرا کردیم و پس از آن در کارگاه نمایش تئاتر شهر به صحنه بردیم. در طول تمرین و شکلگیری نمایش آقای مارکو دمیکو طراح نور ایتالیایی گروه را همراهی میکرد. وی طراح صحنه اکثر نمایشهایی است که در ایتالیا تولید و اجرا میشود.
همتی افزود: آقای دمیکو تلاش کرد "مجلس برادرکشی" را در میلان اجرا کنیم. البته هنوز وضعیت اجرای قطعی مشخص نشده، چون این سفر شخصی است و هزینه زیادی هم دارد. در صورت حمایت مسئولان شهر میلان و مهمتر از آن اداره کل هنرهای نمایشی امکان اجرای نمایش در میلان میسر میشود، وگرنه گروه به دلیل بالا بودن هزینه سفر و اقامت قادر به انجام این کار نیست.
نمایشنامه "مجلس برادرکشی" و "مرز" نوشته سیروس همتی به زودی توسط انتشارات افراز به بازار کتاب عرضه خواهند شد.
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