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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

"مجلس برادرکشی" همتی در میلان به صحنه می‌رود

"مجلس برادرکشی" همتی در میلان به صحنه می‌رود

سیروس همتی از احتمال اجرای نمایش "مجلس برادرکشی" در شهر میلان ایتالیا خبر داد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "مجلس برادرکشی" را در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی اجرا کردیم و پس از آن در کارگاه نمایش تئاتر شهر به صحنه بردیم. در طول تمرین و شکل‌گیری نمایش آقای مارکو دمیکو طراح نور ایتالیایی گروه را همراهی می‌کرد. وی طراح صحنه اکثر نمایش‌هایی است که در ایتالیا تولید و اجرا می‌شود.

همتی افزود: آقای دمیکو تلاش کرد "مجلس برادرکشی" را در میلان اجرا کنیم. البته هنوز وضعیت اجرای قطعی مشخص نشده، چون این سفر شخصی است و هزینه زیادی هم دارد. در صورت حمایت مسئولان شهر میلان و مهمتر از آن اداره کل هنرهای نمایشی امکان اجرای نمایش در میلان میسر می‌شود، وگرنه گروه به دلیل بالا بودن هزینه سفر و اقامت قادر به انجام این کار نیست.

نمایشنامه "مجلس برادرکشی" و "مرز" نوشته سیروس همتی به زودی توسط انتشارات افراز به بازار کتاب عرضه خواهند شد.

کد مطلب 977852

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