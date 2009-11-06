گامی که در جهت تضعیف ستون خیمه وحدت برداشته شود گام شیطانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه امروز در تشریح اصول اخلاقی اسلام اظهار داشت: در خطبه های قبل به انس با خدا، یاد خدا و عوامل مانع از یاد خدا اشاره شد.

وی در خطبه امروز به عامل تفرقه در ایجاد مانع برای ارتباط با خدا پرداخت و گفت: قرآن می فرماید تفرقه از کارهای جدی شیطان است.

خاتمی با طرح این مسئله که چگونه شیطان یک جامعه متحد را به جامعه پراکنده تبدیل می کند، اضافه کرد: به سه شیوه مهم در بررسی این موضوع رسیدم؛ شیوه اولی که شیطان برای تفرقه به کار می برد شکستن اساسی ترین محور وحدت جامعه است. دومین شیوه ایجاد انحراف دینی است سعی می کنند این انحراف دینی بوجود آید و کارآیی خود را از دست دهد، سومین شیوه ایجاد بدگمانی ها و کدورت ها است.

وی در خصوص شکستن اساسی ترین ستون خیمه وحدت تصریح کرد: این محور مسئله، رهبری آن هم رهبری عادل است، زیرا رهبران ظالم تمام تلاششان ایجاد تفرقه است اما رهبران عادل جامعه تمام تلاششان همدلی جامعه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: نقش رهبری در همدلی جامعه نقش نخ تسبیح است وقتی حضرت موسی برای مسافرت 30 روزه عازم شد جانشین انتخاب کرد تا وحدت جامعه باقی بماند. وی افزود: تفرقه افکنان به دنبال منزوی کردن کسی هستند که حرف حق می زند و در آن زمان تفرقه افکنان آنچنان به حضرت هارون فشاور آوردند که قوم موسی متفرق شد.

خاتمی خاطر نشان کرد: امام رضا (ع) می فرماید رهبری دین با رهبر عادل است و مصلحت دین در این است که جلودارش امام حق باشد وعزت مومنین در سایه امامت حق است.

وی گفت: تا قیامت معتقدیم چنگ زدن به دامن عصمت و طهارت مایه عزت است تا وقتی خودشان در جامعه هستند حضرشان و تا وقتی که نیستند جانشینان خاص یا عامشان این نقش را ایفا می کنند.

خطیب جمعه تهران افزود: معتقدیم ولی فقیه فقط یک رهبر سیاسی نیست بلکه یک رهبر دینی است که اگر تایید امام معصوم را احراز نکنند مشروعیت ندارد و به فضل خدا ملت ما این را تجربه کرد. نه تجربه یکی دو روزه بلکه تجربه ای بیش از 30 سال که محور وحدت آن ولی فقیه بود.

خاتمی گفت: ولایت فقیه کارآیی اش را در سقوط رژیم شاه به نمایش گذاشت وتا کنون آنچه عظمت و عزت داریم در سایه این محور شاخص الهی است. تردید نکنید امروز هر گامی که در جهت تضعیف این ستون خیمه وحدت و عزت و عظمت ملی برداشته شود بی تردید گام شیطانی است.

وی تصریح کرد: شیاطین اولین گامی که برای آسیب زدن به کاخ وحدت جامعه می زنند گام صدمه به خمیه ستون وحدت است.