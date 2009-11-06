بصیرت شرط اساسی خدمت به زائران بیت الله الحرام است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام ری شهری در دیدار اعضای ستاد اجرایی حج در مدینه با وی افزود: راه رسیدن به مقصد و انجام صحیح امور در جهت خدمت به مردم و زائران خانه خدا با داشتن بصیرت و بهره گیری از موارد یاد شده صورت می گیرد.

نشست مسئولان ستاد اجرایی حج در مدینه منوره روز جمعه با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت در محل بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد. در این نشست مسئولان مختلف بخشهای اجرایی به ارائه گزارش و روند امور پرداختند.

ری شهری با بیان اینکه انتقاد کردن از یکدیگر ساده است، افزود: برکت در همکاری و همدلی است و در مچ گیری نیست. تذکر معایب و کمبودها در جای خود و به طریق مناسب پسندیده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن بصیرت برای گذر از مشکلات افزود: همه باید برای بهتر انجام شدن امور بصیرت داشته باشیم و برای عملی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی از شعار به عمل برسیم.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اصلاح الگوی مصرف گفت: همه باید در حوزه رفتار فردی، مدیریتی و سازمانی برای اجرایی شدن این شعار تلاش کنیم و خوب است که در پایان سال به ارزیابی امور بپردازیم.

ری شهری با بیان اینکه هر جا در انجام امور "من" آمد، ‌دیگر خدا نیست، افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری را باید در حوزه های فرهنگی و اجرایی از شعار خارج کنیم.