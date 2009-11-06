همایش "آموزش اسلام در جنوب شرقی اروپا" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم دکتر عدنان اصلان رئیس انستیتوی آموزش مذهب اسلام وابسته به دانشکده فلسفه و علوم آموزشی دانشگاه وین در سخنانی اظهار داشت: سازمان حقوق بشر در سال 2005 اعلامیه‌ای را منتشر کرد که در اروپای جنوب شرقی بیش از 20 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که اغلب در کشورهایی مثل آلبانی، یونان، کوزو، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین و دیگر کشورهای جنوب شرقی اروپا زندگی مسالمت آمیزی با مسیحیان دارند. همچنین موج مهاجرت دیگر کشورهای مسلمان به اروپا، به جامعه اروپایی شکل خاصی بخشیده است. اما بایستی بدانیم که برای مسلمانان، اسلام یک رکن اصل و پایه است و به همین خاطر تربیت اسلامی در اروپا مطلب بسیار مهمی است که کشورها بایستی به آن توجه کنند و در این رابطه با همدیگر همکاری نمایند تا دو جامعه مسلمان و مسیحی از این همکاری منتفع شوند.

وی تصریح کرد: من نمی‌خواهم بگویم که مذهب بدون آموزش مهم نیست ولی اعتقاد دارم که آموزش مذهبی برای پیشرفت انسانها بهتر است. هدف ما در دانشگاه و این سمینار این است که شبکه‌ای را برای آموزش در جنوب شرقی اروپا درست کنیم. در طی سفرم به کشورهای جنوب شرقی اروپا به این نتیجه رسیدم که پتانسیل بزرگی برای همکاری بخش اسلام شناسی دانشگاه وین و آنها وجود دارد و ما اینجا گرد آمده‌ایم که برای ساختن آن شبکه، همکاری و تبادل نظر کنیم. در پایان از خداوند می‌خواهم که به تمام اقوام این منطقه کمک کند.

دکتر میتینگر در سخنانی گفت: من افتخار دارم و خوشحال هستم که می‌توانم به روحانیت بلند مرتبه‌ای که در اینجا حضور دارند و نمایندگان سفارتخانه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و همکاران خود خوشامد بگویم. ما افتخار می‌کنیم که به زودی ششصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه وین را جشن بگیریم و این دانشگاه در اروپا جایگاه ویژه‌ای دارد. دانشگاه وین بایستی در ارتباط با مشکلات داخلی و بین المللی فعال باشد. این دانشگاه از 30 کشور دانشجو دارد و 20 درصد این دانشجویان خارجی هستند. دانشگاه وین زمانی پیشرفت می‌کند که برای تمام افکار احترام قائل شود و فعالیتهای خود را در خارج از مرزهای اتریش، با توجه به پتانسیلی که در همکاری قوی با کشورهای اروپای جنوب شرقی در حال حاضر وجود دارد، گسترش دهد. این دانشگاه در ارتباط با گفتگوهای مسیحیت و اسلام کنفرانسهای متعددی داشته است و دوره‌های تابستانی برگزار کرده که بسیار موفقیت آمیز بوده است. اصل گفتگو و هسته کنفرانس امروز بایستی این باشد که از همدیگر یاد بگیریم و همدیگر را غنی کنیم.

خانم استوبلاسکا در ابتدا ضمن اظهار خوشوقتی از این که می‌تواند در حضور روحانیت بلند مرتبه و مقامات مذهبی و دانشگاهی سخنرانی کند و همچنین اظهار افتخار از این که بجای دکتر هان سخنرانی می‌نماید، پیام ایشان را قرائت نمود و در ادامه اظهار داشت که سه موضوع اسلام، آموزش و اروپای جنوب شرقی موضوعاتی است که برای مدتی طولانی برای وزارت خانه ما جالب بوده است. این وزارت خانه همیشه گفتگوی اسلام و اروپا را پشتیبانی کرده و در تقویت آن کوشیده است و نمایندگان کلیسا هم همیشه بطور فعال در پروژه گفتگوی اسلام و مسیحیت شرکت کرده‌اند و نتایج سمینارهایی که با کمک این وزارتخانه انجام پذیرفته است، برای بهره‌برداری هر چه بیشتر، به زبانهای مختلف کشورهای بزرگ اسلامی ترجمه شده است.

وی در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشت: ما در مورد آموزش، بویژه برای جوانان که امید آینده ما هستند، تأکید می‌کنیم. به طور مثال در تابستان گذشته 33 نفر از کشورهای مختلف در یک دوره تابستانی شرکت کردند که بسیار موفقیت آمیز بود. ما بایستی با توجه به احترام متقابل در این دهکده جهانی با صلح و عدالت زندگی کنیم. برای رسیدن به این نقطه، آموزش امری اجتناب ناپذیر می‌باشد و وظیفه بزرگی برای همزیستی خواهد داشت. یکی از ویژگیهای گفتگوی موفق و خوب این است که تمام اعضای شرکت کننده در آن با هم تفاهم و گذشت داشته باشند. در پایان برای این سمینار بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم که در آینده برگزاری این همایشها تداوم یابد.

دکتر انس شقفه گفت: نیاز مردم مسلمان در اتریش وجود یک دانشگاه و آموزش آکادمیک بود که الحمدلله به واقعیت پیوست و این بخش دانشگاهی با گذشت زمان جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند و این مرکز، هم برای مردم آلمانی زبان، هم برای مسلمانان اتریش و هم برای مسلمانان اروپای جنوب شرقی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و می‌تواند حلقه ارتباطی بین سه گروه فوق باشد.

وی سپس ضمن معرفی مرکز جامعه مسلمانان اتریش اظهار داشت: هدف اصلی ما در کنار رفع مشکلات مسلمانان، آموزش به نسل جوان مسلمان اتریش است. ما مسلمانان به عنوان شهروندان اتریش بایستی در پیشرفت این کشور سهیم باشیم و این تنها در سایه آموزش میسر است. ما مسلمانانی داریم که در این کشور متولد شده‌اند و یا بعضی از مسلمانان با مهاجرت به اتریش تابعیت گرفته‌اند و به هر حال در چارچوب یک کشور قانونمند، اتریشی بشمار می‌روند. ولی بعضی‌ها نمی‌خواهند بفهمند که این یک واقعیت است و این گروه بخشی از جامعه اتریش می‌باشند و بعضا اظهار می‌دارند که این تابعیت فقط روی کاغذ می‌باشد.

انس شقفه تصریح کرد: اتریش یک کشور دارای قانون می‌باشد و تمام این افراد در مقابل قانون مساوی هستند.

وی در ارتباط با بخش آموزشی جامعه مسلمانان اتریش گفت: ما در اینجا روحانی آموزش نمی‌دهیم، بلکه برای شاگردان مدارس ابتدایی معلم تربیت می‌کنیم. ما حتی از این امر که در سطح دانشگاه روحانی تربیت شود پشتیبانی می‌کنیم و امیدواریم که فعالیتهای آموزشی ما و دانشگاه، تحولی را در آموزش علوم اسلامی در کشورهای جنوب شرقی اروپا موجب شود و امیدوارم که با تحقیقات مشترک از طرف اندیشمندان کشور اتریش بویژه قشر دانشگاهی و اندیشمندان اروپای جنوب شرقی برنامه منسجم و کارآمدی تهیه شود.

در این قسمت از برنامه گروهی از هنرمندان به نواختن موسیقی ترکی عثمانی- ایرانی پرداختند.

سخنران بعدی مراسم دکتر مصطفی کاریچ رئیس العلمای بوسنی هرزگوین بود که در سخنان خود اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که اسلام در جهان با آن روبرو است پیشداوریها در ارتباط با مسلمانان است. من از سمیناری در دانشگاه جورج تاون آمریکا می‌آیم و اهمیت این سمینار در آن حد بود که تنها می‌توانم بگویم تونی بلر نخست وزیر قبلی انگلیس، نخست وزیر قبلی کشور نروژ و بسیاری از سیاستمداران جهان در آن شرکت داشتند و در باره اسلام و مشکلات آن در جهان امروز بحث و گفتگو کردند. من در آنجا اظهار داشتم که ما اینجا نیامده‌ایم که بگوییم چه چیزی هستیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم چه چیزی برای گفتن داریم. مهم آنست که ما توانمندیهای اسلام را برای یک زندگی مسالمت آمیز در این جهان به مردم دنیا معرفی کنیم. دنیا می‌خواهد بداند اسلام چه می‌خواهد و چه می‌داند و این وظیفه ماست که با شرکت در سمینارهای مختلف در سراسر جهان خودمان را معرفی کنیم تا آگاهیهای غیر مسلمانان نسبت به مسلمانان افزایش یابد. ما گفته‌ایم و می‌گوییم که به همان چیزی اعتقاد داریم که مسیحیان اعتقاد دارند. ما هر دو به یک خداوند اعتقاد داریم و عدالت و زندگی صلح آمیز در این جهان هدف هر دوی ماست. ما امیدواریم با برگزاری سمینارهایی در سطح دانشگاهی مثل این سمینار، صدای خود را به گوش قشر روشنفکر جهان برسانیم.





