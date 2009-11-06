جزئیات اقدامات حوزه های علمیه برای گسترش پژوهشهای حوزوی

تدوین آیین نامه پژوهش تحصیلی طلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زارعی‌ مدیر امور پ‍ژوهشی طلاب و دبیر علمی اجلاسیه معاونین پژوهشی حوزه پنجشنبه در اولین اجلاسیه معاونان پژوهشی حوزه های علمیه کشور با اعلام اینکه آیین نامه پژوهش تحصیلی طلاب تدوین شده است گفت: مهمترین هدف این آیین نامه تلاش برای گسترش آموزش پژوهش محور و ساماندهی مسئله پژوهش در میان طلاب جوان حوزه است. در این اجلاسیه نیز ایجاد مدیریت کلان در پژوهش برای رسیدن به تولید دانش اسلامی به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفته است.



مدیر اداره امور پژوهش مدارس علمیه با اشاره به کمیسونهای تخصصی این اجلاسیه گفت: فرهنگ‌سازی و ترویج پژوهش، آموزش مهارت های پژوهشی و شناسایی استعدادها و پرورش استعدادها اهداف سه‌گانه این اجلاسیه است که محورهای اساسی آن در قالب ‌سه کمیسیون‌ شکل می‌گیرد.



وی فرایند علمی در پژوهش را نیازمند برنامه ریزی دانست و ناظر بودن پژوهش به نیازهای جامعه ‌و اولویت‌بندی مسائل پژوهش را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مقوله‌ فرهنگ‌سازی بدون تردید الگوها مهم است و اگر پژوهش یک فعالیت جمعی است باید الگو نیز معرفی کنیم.



وی با تاکید بر اینکه پژوهش حوزه باید از مدارس علمیه آغاز شود افزود: اگر می خواهیم نگاهی استراتژیک و راهبردی به پژوهش داشته باشیم و پژوهشهای دینی را در سطح ملی و فراملی هدایت کنیم باید پژوهش را از مدارس علمیه آغاز کنیم.

فاصله حوزه با نظام مطلوب پژوهشی و تدوین نقشه راه پژوهشی حوزه



حجت الاسلام علی عماد معاون پژوهشی حوزه علمیه قم نیز در این اجلاسیه گفت: حوزه‌های علمیه باید در گزینش ورودیهای خود، استعدادهای برتر و نخبه را جذب کند چون علوم انسانی نیازمند پیچیده ترین و خلاق‌ترین استعدادها است.



وی افزود: متأسفانه حوزه با استانداردهای موجود پژوهشی فاصله دارد و تأسیس معاونتهای پژوهشی تولید یک جریان مؤثر فعال در حوزه برای پاسخگویی به نیاز‌های پژوهشی حوزه های علمیه است. باید وضعیت فعلی و آینده در پژوهش ترسیم و تعریف شود. در ترسیم این اهداف نیز شناخت توانایی‌های بالقوه و بالفعل، توان درونی و بیرونی و میزان اقبال جامعه‌ای که به آن دسترسی داریم ضروری است. گسترش پژوهش در مدارس علمیه نقشه راه است و باید در ارزیابی فعالیتها و برنامه های پژوهشی دقت مناسب صورت پذیرد.



وی افزود: کیفیت مطلوب و استاندارد‌سازی پژوهش باید مورد توجه باشد و این کار باید به صورت علمی در مدارس علمیه که به عنوان نقطه اول آموزش است پی‌گیری شود و امیدواریم در گام نخست این ‌اجلاس به تدوین مجموعه‌ای از وظایف در حوزه تحقیق دست یابیم و‌ به پاسخهای تحقیقی آن بپردازیم.

حمایت از نخبگان حوزوی و صدور کارت پژوهشگران حوزه



آیت الله متقدایی مدیر حوزه علمیه قم نیز در این نشست گفت: معاونت پژوهشی حوزه علمیه باید به طور مستقیم با معاونین پژوهشی مدارس علمیه سراسر کشور در ارتباط باشد و از نزدیک بر نحوه اجرا و کیفیت پژوهشهای طلاب نظارت کند. معاونین پژوهشی در مدارس نیز باید با هدایت نخبگان به پ‍ژوهش در مدارس علمیه استعدادسنجی و آموزش مباحث پژوهش را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: هنوز پژوهش جایگاه واقعی خود را در حوزه‌های علمیه پیدا نکرده است و حتی در برخی مدارس علمیه مقوله پژوهش متروک است که تشویق و آموزش برای ورود طلاب به عرصه پژوهش ضروری است. این درحالی است که طلبه برای رسیدن به اجتهاد باید محقق خوبی باشد و اگر بدون پژوهش قصد اجتهاد داشته باشد با اجتهادی ناکامل روبرو می‌شود.



وی افزود: صدور کارت پژوهشگری با هدف حمایت از پژوهشگران حوزوی آغاز شده است و لازم است طلاب را با حمایت‌های مادی و معنوی ‌به سوی پژوهش تشویق کنیم.

به گزارش مهر، در این همایش از معاونین پژ‍وهشی برتر، مدارس دارای بالاترین تعداد آثار ارسالی به جشنواره پژوهشی طلاب، مدارس دارای بیشترین اثر برگزیده در جشنواره پژوهشی طلاب و نشریات پژوهشی برتر حوزه های علمیه تجلیل شد.

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گزارش: علی اصغر حسینی