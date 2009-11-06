پانزدهمین مرکز کاریابی لرستان افتتاح شد

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان در این خصوص به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: در حال حاضر با افتتاح این مرکز 15 واحد کاریابی در سطح استان مشغول به فعالیت است.

غلامعباس مهری هدف از راه اندازی این واحد های کاریابی را کاهش تصدی گری دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی عنوان کرد و بیان داشت: دسترسی آسان کارجویان به مراکز و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه کارآفرینی از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است، بیان داشت: سرمایه گذاری اصلی ترین مولفه اشتغال پایدار است که تحقق و تداوم آن نیازمند یک برنامه ریزی علمی و متناسب با نیازهای جامعه است.

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان با اشاره به وضعیت طرح های اشتغالزا استان، یادآور شد: دو هزار و 689 فرصت شغلی در شش ماه نخست سالجاری در استان ایجاد شده است.

مهری ادامه داد: این طرح ها با بیش از 352 میلیارد ریال تسهیلات از محل بنکاههای زودبازده راه اندازی و فعال شده اند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای اجرای طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده در استان همه طرح های اشتغالزایی با هدف بررسی نحوه هزینه تسهیلات بازرسی و نظارت شده اند.