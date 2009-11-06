لزوم کاهش آثار تورمی لایحه هدفمندی/ مراسم برائت در بطن قرآن است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در سخنرانی خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران طی سخنانی با اشاره به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس اظهار داشت: دولت و مجلس در این زمینه کار و تلاش می کنند فقط یک کلمه بیشتر در این رابطه دارم و آن کلمه این است که دو قوه خدمتگزار این کشور تلاش کنند که آثار تورمی این طرح به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه این لایحه در مسیر خدمت به محرومان و مستحقان یارانه ها تحویل شده، گفت: باید کاری کنیم که حق به حق دار برسد و در عین حال آثار تورمی به حداقل برسد و پس از تصویب، مکانیزم نظارت قوی باشد که قانون آنچنان که هست اجرا شود.

خاتمی وجود اختلاف سلیقه در لوایح به خصوص لایحه به این مهمی بین مجلس و دولت را کاملا طبیعی خواند و گفت: بر این باورم که اکثریت مجلسی ها دلسوز هستند و کارشناسانه کار می کنند و تمام تلاششان این است ساماندهی یارانه ها در مسیر خیر وصلاح مردم باشد. دولت هم به قصد خدمت زیر بار سنگین رفته است.

وی افزود: انتظار داریم مجلس و دولت با محوریت منافع مردم و با صمیمت لایحه ای برای کارشناسی و لایحه ای مفید برای این ملت تصویب کنند.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: این اختلاف سلیقه ها جزئی زودگذر است که در مسائل به طور طبیعی بوجود می آید اما مهم خروجی این لایحه است.

خاتمی مراسم 13 آبان امسال را با شکوه ترین مراسم طی سالهای گذشته خواند و گفت: اقشار مختلف با نشاط در این مراسم در همه کشور شرکت کردند که موید این سخن است که مقام معظم رهبری فرمودند این نسل از چنان ایمانی برخوردارند که اگر از ایمان فرزندان اول انقلاب بیشتر نباشد کمتر نیست.

وی مراسم 13 آبان امسال را امتحان دیگری خواند و گفت: در این امتحان اکثر ملت ما اکثریت چشمگیری بودند که سربلند بیرون آمدند اما متاسفانه اندکی هم در این امتحان مجددا مردود شدند به جای اینکه اشدا علی الکفار باشند، اشدا علی النظام شدند. بیگانگان غربی به خصوص آمریکایی ها فکر نکنند اینجا خبری است.

خاتمی خاطر نشان کرد: یک جمعیت 100 هزارنفری شکل می گیرد و یکی دو هزار نفر شعار متفاوتی در گوشه ای می دهند اما این چیزی نیست که آمریکایی ها را امیدوار کند. به تعبیر مقام معظم رهبری آمریکایی ها بدانند چند نفر با هر انگیزه ای که با جمهوری اسلامی مواجه شده اند نمی توانند برای آمریکا فرش قرمز پهن کنند. زیرا ملت ایران ایستاده است.

وی تصریح کرد: برادرانه نصیحت می کنم برادران و خواهران که در مسیر نادرست قرار گرفتند ببینند چه می کنند و چه کسانی از شما حمایت می کنند. کل غرب و آمریکایی ها در این جبهه آمده اند و کسانی که امام آنها را مرتد خواند و اسلام آنها را آمریکایی نامید در این جبهه قرار گرفتند. سلطنت طلب های بدبخت در این جبهه قرار گرفته و الله به مصلحت شما نیست و به سیل خروشان ملت برگردید.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: مطمئن هستم آغوش ملت برای عذرخواهی کنندگان باز است اما حساب مجرمان جدا و حساب اکثریت فریب خورده جداست. والله ما می سوزیم ببینیم عده ای بی راهه می روند و آینده خود را تباه می کنند امیدواریم در امتحانات بعدی این رسته سربلند درآیند.

خاتمی در خصوص مباحث مطرح درباره مذاکره با آمریکا گفت: قصه سازش ناپذیری ما با آمریکا نه از سرلجاجت است نه از سر تعصب و احساسات بر اساس یک موضع کاملا خردورزانه است.

وی افزود: پیش از 28 مرداد سال 32 تا امروز که 56 سال می گذرد ملت ملت ما از آمریکا آنچه دیده خیانت و جنایت است. سی و چند سال حکومت پهلوی را اینها بر گردن ملت سوار کردند و سفارتخانه هایشان کانون توطئه علیه ایران شد که توسط دانشجویان به حق اشغال شد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: پس از انقلاب نیز کودتاها، تحریک قومیت ها، تحمیل جنگ، کارشکنی بر سر راه ملت، موضع گیری علیه ما در مجامع بین المللی و بلوکه کردن اموال ایرانیان از اقدامات آنها بوده است.

وی ادامه داد: اوباما به دروغ بیانیه می دهد و می گوید در حوادث ایران دخالت نمی کنیم در حالی که به صراحت شما در حوادث پس از انتخابات دخیل بودید بیش از 50 میلیون دلار را برای خرابکاری و جنگ نرم با این ملت بزرگ تصویب کردند، ریشه نفرت ملت ایران از آمریکا به این دلیل است و بدانند تا این خوی استکباری در آمریکا هست مطلقا ملت زیر بار مذاکره شیطانی نخواهد رفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بحث انرژی هسته ای نیز گفت: آنچه در این عرصه موفقیت داشتیم بدانید با سرانگشت تدبیر و هدایت مقام معظم رهبری و همراهی مسئولان دلسوز بوده است. اگر در این کشور قرار باشد یک نفر باشد که در راه منافع ملت جان دهد آن یک نفر حضرت آیت الله خامنه ای است.

وی گفت: مردم مطمئن باشید هیچ کس سر حقوق حقه شما معامله نکرده، کوتاه نیامده و نخواهد توانست کوتاه بیاید وقتی رهبری این چنین هوشیار داریم مطمئن باشید نه در عرصه انرژی هسته ای در عرصه دیگری نیز سرسوزنی از حق خود کوتاه نخواهیم آمد.

خاتمی با بیان اینکه مدام می گویند ایران باید اعتماد سازی کند تصریح کرد: ما به شما اعتماد نداریم مسئله این است. شما تخصص در حق خوری دارید حال به چه تضمینی اورانیوم غنی شده کمتر از 5 درصد را به شما و شما اورانیوم 20 درصد به ما می دهید چه کسی را می خواهید فریب دهید ملت ایران هوشیار است فریب شما را نمی خورد.

خطیب جمعه تهران درباره راکتور اتمی تهران که در زمان شاه مخلوع به ایران دادند و کارکرد انسانی دارد، تاکید کرد: بر طبق قانون آژانس شما باید سوخت آن را بدهید و اگر بخواهید بازی درآورید مطمئن باشید فناوران هسته ای ما سوخت رآکتور اتمی تهران را هم تامین خواهند کرد.

وی با اشاره به فتوای مفتی اعظم عربستان در خصوص مراسم برائت از مشرکان مبنی بر اینکه این بدعت و دروغ است و اساسا باطل است و در شریعت نیست، گفت: به او می گویم اگر فرصت ندارید بگویید برایتان مطالعه کنند این مراسم در بطن قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) است.

خاتمی گفت: مشرک دیروز بت پرستان بودند و مشرک امروز آمریکا است که اسرائیل حیات خلوت او شده است. مرگ بر شرک آن روز، امروز مرگ بر اسرائیل و آمریکاست. بنابراین مراسم برائت از مشرکین مراسمی است که مبنای قانونی دارد مبنای سنت نبوی دارد و مناسب است قبل ذی الحجه مفتی سعودی از این گفتارش توبه کند.

وی با اشاره به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات اسرائیل خاطر نشان کرد: به صراحت رئیس این هیئت اعلام کرده اسرائیل جنایتکار جنگی است. آن وقت کشورهایی که فریاد حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه با کمال قلدری، شاخ و شانه می کشند که نمی گذاریم این گزارش به شورای امنیت برود که این نیز لکه ننگی بر لیبرال دموکراسی است.

وی تاکید کرد: این نشان می دهد این سازمان ملل تا وقتی قدرتمندان این چنینی در آن هستند حق وحشیانه وتو را دارند سازمان ملل ملت ها نیست و ملت ها باید به دنبال سازمان ملل دیگری باشند.