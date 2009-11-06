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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

جایزه فیلم برگزیده جشنواره بمبئی به بریتانیا رسید

جایزه فیلم برگزیده جشنواره بمبئی به بریتانیا رسید

یازدهمین جشنواره فیلم بمبئی شب گذشته با اهدای جایزه 107 هزار دلاری بهترین فیلم اول به فیلم سینمایی "نور سفید" ساخته دومینیک مرفی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد هیئت داوران جشنواره فیلم بمبئی شامل پل شریدر آمریکایی، ایرنه بیناردی مدیر سابق جشنواره لوکارنو، ویموکتی جایاسونگارا فیلمساز سریلانکایی و شاجی کارون هندی جایزه فیلم برگزیده بخش مسابقه را به نخستین تجربه کارگردانی مرفی فیلمساز بریتانیایی اهدا کردند.

فیلم ایتالیایی "کوچولو" به کارگردانی تیتسا کووی و راینر فریمل هم جایزه بزرگ هیئت داوران را به همراه 53 هزار دلار پول نقد به خود اختصاص داد. شیام بنگال رئیس آکادمی تصاویر متحرک بمبئی این دوره جشنواره فیلم بمبئی را گردهمایی بهترین استعدادها از سینمای جهان و مکانی برای تماشای جمعی از بهترین فیلم‌ها با مضامین مختلف توصیف کرد.

جایزه ویژه تقدیر از یک عمر فعالیت سینمایی یازدهمین دوره جشنواره فیلم بمبئی به آمیتاب باچان فوق ستاره سینمای هند اهدا شد و معادل بین‌المللی همین جایزه هم در مراسم اختتامیه روز پنجم نوامبر به تئو آنگلوپولوس فیلمساز نامدار یونانی اهدا شد.

کد مطلب 977864

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