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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

22 هزار طرح آبخیزداری در حوضه سدهای کشور اجرایی می‌شود

22 هزار طرح آبخیزداری در حوضه سدهای کشور اجرایی می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در سال جاری 22 هزار طرح آبخیزداری در حوضه و خارج از سدهای کشور اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد رضا شجاعی  ظهر جمعه در نشست حوزه آبخیزداری در منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: امسال هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه سدها و خارج سدها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با اختصاص این میزان اعتبار 22 هزار طرح آبخیزداری در حوضه سدها و خارج سدها در مناطق مختلف کشور اجرایی می‌شود.

شجاعی با بیان اینکه برای کاهش اثرات خشکسالی در سالهای اخیر یک هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار پیش ‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: 27 میلیارد ریال از این میزان اعتبار به استان ایلام اختصاص می یابد.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام نیز در این نشست گفت: امسال تاکنون 20 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در اختیار مجریان قرار گرفته است.

عبدالرضا بازدار عنوان کرد: از جمله طرح‌های اجرایی شده در این بخش، کنترل سیلابها و حوضه آبخیز شهری در بیشتر مناطق استان ایلام است.

کد مطلب 977869

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