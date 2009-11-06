اجرای محدودیت ترافیکی برای تردد خودروهای شخصی در خیابان ناصر خسرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حسنی با بیان این مطلب اظهار کرد: از امروز در خیابان ناصر خسرو حدفاصل خیابان صور اسرافیل تا چهارراه سرویس محدودیت های ترافیکی اعمال می شود. البته در چند روز نخست این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مشکلات احتمالی طرح مشخص و رفع شود.

وی افزود: در خیابان ناصرخسرو حدفاصل خیابان صور اسرافیل تا چهارراه سرویس ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند عبور کند.

حسنی تصریح کرد: همچنین از آنجا که خیابان پامنار محدوده مسکونی است و نیاز به دسترسی های محلی وجود دارد حدفاصل بین چهارراه سیروس تا پامنار 2 طرفه خواهد شد تا خودرهای شخصی بتوانند از این بخش به راحتی تردد کنند.

معاون ترافیکی شهرداری منطقه 12 تصریح کرد: همچنین در خیابان ناصر خسرو پیاده راه سازی مناسبی صورت خواهد گرفت تا مانند خیابان 15 خرداد شهروندان بتوانند به راحتی در پیاده رو تردد کنند و برای خرید مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: براین اساس به عرض پیاده رو در خیابان ناصر خسرو اضافه می شود و 2 لاین عبوری نیز برای تردد ناوگان حمل ونقل عمومی در نظر گرفته خواهد شد.

حسنی در ادامه همچنین در مورد یک طرفه شدن خیابان 15 خرداد حدفاصل گلوبندک تا ابوسعید گفت: خیابان وحدت تاسلامی و خیام از بار ترافیکی سنگینی برخورداند و در تقاطع با خیابان 15 خرداد تردد خودروها به سختی صورت می گرفت به همین دلیل با یک طرفه کردن خیابان 15 خرداد حدفاصل گلوبندک تا ابوسعید توانسیتم تردد در خیابان خیام و وحدت اسلامی را تسهیل کنیم.

وی با تاکید براینکه با اجرای این طرح تردد در هر دو تقاطع تسهیل شده است گفت: در خیابان 15 خرداد حدفاصل گلوبندک تا ابوسعید تردد چندانی صورت نمی گیرد وبیشتر این بخش از خیابان 15 خرداد دسترسی محلی محسوب می شود به همین دلیل با یک طرفه کردن مسیر توانسیم تردد در خیابان وحدت اسلامی و خیام را تسهیل کنیم.

معاون ترافیکی منطقه 12 افزود: با یک طرفه شدن این بخش از خیابان 15 خرداد، تردد بخشی از خودروها به خیابان فیاض بخش و امام خمینی(ره) منتقل شده اما از آنجا که حجم این ترددها اندک است باری بر ترافیک این دو خیابان افزوده نشده است.