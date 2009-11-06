ایجاد سلولهای مخاطی ریه از سلولهای بنیادی جنینی انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "وریژ" بروکسل با استفاده از تکنیک جدید "تداخل هوا/ مایع" توانستند از سلولهای بنیادی جنینی تمایزیافته (ESC) به سلولهای مخاطی ریه دست یابند.

تکنیک "تداخل هوا/ مایع" قادر است شرایط موجود در نای بزرگسالان را بازسازی کرده و در آینده می تواند در درمان بیماریهای مزمن ریوی یا بیماریهای ارثی کمک کند.

در این تحقیق مشخص شد که سلولهای ESC می توانند بدون نیاز به فاکتورهای رشد می توانند به یک بافت مخاطی تمایز یابند.

تداخل هوا/ مایع بر روی یک غشای متخلخل برای شروع فرایندی کافی است که سلولهایی را تشکیل می دهد که این سلولها بافت مخاطی راههای هوایی را می سازند.

براساس گزارش سافت پدیا، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تلاشهای آینده برای افزایش تعداد سلولهای تمایزیافته باید موجب بهبود این روش جدید کشت در شیشه شود. برای دستیابی به این هدف باید بعضی از فاکتورهای رشد را به این سیستم اضافه کرد."

این گروه به زودی با توسعه فاکتورهای رشد سلولهای فیبروبلاست فاز جدید تحقیقات خود را آغاز خواهند کرد. سلولهای فیبروبلاست برای فاز توسعه ریه ها نقش مهمی ایفا می کنند.

به گفته این دانشمندان، سلولهای ESC می توانند به صورت زنده و در محیط کشت شیشه به هر سه نوع از سلولهای ژرمینال تمایز یابند.