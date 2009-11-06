به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هشام میزار رئیس فدراسیون سازمانهای اسلامی سوئیس گفت: ما از هویت خود که یکی از تجلیات آن مناره برای مساجد است دفاع میکنیم.
مردم سوئیس روز 29 نوامبر شتم آذرماه در فراندومی شرکت میکنند که از سوی حزب راست گرای مردم سوئیس به منظور ممنوعیت ساخت منارههای جدید در این کشور اروپایی برگزار میشود.
این حزب افراطگرای جناح راست مدعی شده است که مناره نماد شرع اسلام است و در نتیجه با نظام حقوقی سوئیس همخوانی ندارد. از این رو پیشنهاد کرده است که ساخت مناره در این کشور ممنوع شود، اما دولت این درخواست را مغایر با قانون اساسی و تبعیضآمیز دانسته است.
اسقفهای کلیسای کاتولیک نیز از رأیدهندگان خواستهاند که با ممنوعیت ساخت مناره مخالفت کنند.
میزار اظهار داشت: اطمینان دارم که مردم سوئیس علیه این پیشنهاد رأی میدهند.
سازمان عفو بینالملل این پیشنهاد و ممنوعیت را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که این اقدام بیگانههراسی برای به دست آوردن اهداف سیاسی را ترویج میکند.
رهبران مسلمان نگران این امر هستند که ممنوعیت مناره گام نخست برای از بین بردن حضور آنها در سوئیس باشد.
میزار اعتقاد دارد که این ممنوعیت آخرین گام برای این حزب راستگرا نخواهد بود، بلکه آنها موضوعات دیگری را که به حضور مسلمانان در سوئیس مربوط میشوند نیز به چالش خواهند کشید.
در کشور سوئیس، اسلام دومین دین پس از مسیحیت محسوب می شود و بیش از 350 هزار مسلمان در این کشور زندگی میکنند، اما در سراسر این کشور تنها چهار مسجد با مناره وجود دارند.
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