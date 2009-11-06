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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

سفیران کشورهای عضو اکو در نمایشگاه "یاد یار مهربان"

سفیران کشورهای عضو اکو در نمایشگاه "یاد یار مهربان"

سفیران کشورهای عضو سازمان اکو به هفتمین نمایشگاه کتاب "یاد یار مهربان" دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سفیران کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان و پاکستان، برای بازدید از هفتمین نمایشگاه اهدای کتاب "یاد یار مهربان" و تبادل نظر با مسئولان فرهنگی دعوت به عمل آمده است.

هفتمین نمایشگاه یاد یارمهربان با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توسط موسسه نشر شهر از 23 تا 30 آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری واقع در بوستان گفتگو برپا می‌شود.

این نمایشگاه ویژه اهدای کتاب به مدارس شهر تهران است و با هدف تجهیز مدارس و احیای جایگاه شایسته کتاب در میان دانش‌ آموزان و ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 977880

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