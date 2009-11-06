رانندگان خلافکار از امتیازات اجتماعی محروم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار اسکندر مؤمنی افزود: ما اکنون منتظر تصویب لایحه اخذ جرائم جدید هستیم که مدتها است در کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی است و من از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم این لایحه را در دستور کار قرار دهند. اکنون مشکلی که ما با آن روبرو هستیم این است که تنها ابزار برخورد با رانندگان متخلف برگ جریمه است و برای افراد بسیاری که توان پرداخت جریمه‌ها را دارند اصلاً بازدارنده نیست. در حالی که هدف ما از جریمه کردن متخلف این است که بر تصمیم بعدی او اثر بگذاریم تا دیگر تخلف نکند.

براساس لایحه ارسالی به مجلس هر گواهینامه مقداری امتیاز کلی دارد و هر تخلفی نیز مقداری امتیاز خاص خودش را. راننده‌ای که تخلف می‌کند براساس نوع خلاف، مقداری از امتیاز گواهینامه‌اش کاسته می‌شود و وقتی امتیازهای گواهینامه به صفر برسد، محرومیت او از داشتن گواهینامه و رانندگی به‌ مدت بار اول سه ماه، بار دوم 6 ماه، بار سوم یک سال و بار آخر برای همیشه می‌شود. البته متخلف هر بار برای احیای امتیازهای گواهینامه باید مبلغ سنگینی جریمه بدهد.

مومنی در ادامه گفت: یک مشکل دیگر نیز وجود دارد. مأموران راهنمایی همیشه و همه جا حاضر نیستند تا با متخلف برخورد کنند و به همین دلیل رانندگان قانونمند احساس ظلم می‌کنند.

رئبس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور افزود: ما تعداد پلیسهایمان مشخص است و نمی‌توانیم برای هر معبری مأمور بگذاریم. شما قضاوت کنید ما در سال 78 تعداد سه میلیون خودرو در کشور داشتیم اما الان 12 میلیون یعنی 4 برابر شده است.

این مقام ارشد در نیروی انتظامی اضافه کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از ابزارهای الکترونیک استفاده کنیم تا در جاهایی که مأمور راهنمایی حضور ندارد به منزله حضور پلیس تلقی و مانع تخلف رانندگان شود. ما اکنون در حال اجرای پروژه عظیمی هستیم که براساس آن تا پایان سال 89 تعدادی از راه‌های اصلی کشور به دوربینهای هوشمند مجهز می‌شود. دوربینهای هوشمند به محض برداشتن تصویر اتومبیل متخلف، شماره او و نام راننده و نوع تخلف را ثبت و آنلاین به سیستم اجرائیات منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: ما تا پایان امسال در تهران تمام گواهینامه‌ها را هوشمند می‌کنیم. این طرح اکنون در مرحله پایلوت است و تاکنون 40 هزار گواهینامه را در برگرفته است. پس از تهران هم به سراغ مراکز استان‌ها و دیگر شهرها خواهیم رفت.

گواهینامه هوشمند به یک تراشه مجهز است و پلیس‌ها نیز به یک کامپیوتر کوچک دستی مجهز خواهند شد. با سپردن گواهینامه هوشمند به کامپیوتر دستی، کد ملی راننده و شماره اتومبیل او وارد دستگاه می‌شود، تمام سوابق تخلفات او کنترل می‌شود و آنلاین جریمه می‌شود و پرینت به راننده می‌دهد.