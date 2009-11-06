مسئولان قوه قضائیه با جدیت به جرائم اغتشاشگران رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: در جریان انتخابات 22 خرداد عده ‌ای در تلاش برای پیاده کردن افکار شوم و پلید خود بودند که در این راه موفق نشدند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه جنگ نرم ‌افزاری امروز حربه‌ دشمنان اسلام است تا علیه تشیع تبلیغات مسموم کنند، خاطرنشان کرد: دشمنان در طول 30 سال اخیر تمام امکانات و ابعاد مختلف مبارزاتی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار برده ‌اند که با شکست مواجه شده‌اند.

لطفی یادآور شد: نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وظیفه دارند شرایط کشور و بحران‌های به وجود آمده را برای مردم تبیین کنند.



