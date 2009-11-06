حضور 772 روحانی معین و معینه در کاروانهای حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام عبدالفتاح نواب امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: 352 روحانی، 128 معین و 89 معینه کاروانهای مدینه قبل و 99 روحانی، 38 معین و 18 معینه کاروانهای مدینه بعد را همراهی خواهند کرد.

وی افزود: برای 22 کاروان ایرانیان خارج از کشور 22 روحانی و برای کاروانهای هیئت پزشکی، کارکنان آشپزخانه ها و ذابحین نیز 12 روحانی در نظر گرفته شده است.

به گفته نواب تعدادی روحانی و مبلغه نیز به صورت ذخیره به کشور عربستان آمده اند که در صورت بروز مشکل جایگزین روحانیون کاروانها می شوند. ضمنا تعدادی مبلغه نیز به صورت روزانه جلساتی در هتلهای محل اقامت زائران برگزار خواهند کرد و پاسخگوی نیاز بانوان زائر خواهند بود.

معاون امور روحانیون بعثه گفت: این معاونت امسال 20 هزار روحانی به همراه کاروانها به کشورهای عربستان (عمره و تمتع)، عراق و سوریه اعزام کرد.

وی با اشاره به فرآیند حضور روحانیون در کاروانهای حج گفت: روحانیون ابتدا جذب و گزینش شده سپس آموزش می بینند و شرط اعزام نیز سن 25 تا 40 سال و گذراندن سطح 2 حوزه است. همچنین از روحانیون آزمون گرفته شده و سپس به عنوان کارآموز به عمره می آیند و پس از آن به عنوان روحانی عمره اعزام می شوند. پس از 6 اعزام عمره نیز به عنوان معین به تمتع می آیند و پس از آن می توانند روحانی کاروانهای تمتع باشند.

نواب افزود: کمیته های علمی تخصصی فقه و مناسک، کلام، تاریخ، اسرار و معارف و ... پشتیبانی کننده نیازهای علمی کاروان ها هستند.

معاون امور روحانی بعثه مقام معظم رهبری در ادامه به نظارت بر عملکرد روحانیون اشاره کرد و گفت: از سال گذشته بر عملکرد روحانیون کاروانها از محورهای مختلف از جمله سن روحانیون نظارت می شود و در صورتی که مشاهده شود روحانی به دلیل عدم توان جسمی کارایی لازم را ندارد از او به عنوان مشاور بهره خواهیم گرفت.

وی همچنین از برگزاری جشنواره فرهنگی روحانیون کاروانها خبر داد و گفت: آثار و طرحهای روحانیون بررسی و در هفته حج سال آینده از نفرات برگزیده تقدیر می شود.