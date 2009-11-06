ثبت نام خرید کتاب در نمایشگاه کتابهای دانشگاهی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برنامه ریزی انجام شده توسط انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان (برگزار کننده نمایشگاه) برای تسریع در روند تهیه کتاب، جلوگیری از اتلاف وقت و اطمینان از خرید کتاب مورد نظر، سیستم ثبت نام خرید و همچنین ثبت سفارش برای متقاضیان از امروز راه اندازی شد.

بر همین اساس علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی: www.anjomannasheran.com نسبت به ثبت نام خرید نمایشگاه اقدام و بلافاصله شماره کد خرید را دریافت و از طریق شماره مذکور در روزهای برگزاری نمایشگاه بدون اتلاف وقت، کتابهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

خریداران می توانند برای اطمینان از دریافت کتابهای خود با اعلام موضوعات مورد نظر در سیستم ثبت سفارش به هر تعداد اقدام کنند. همچنین سقف قیمت خریداری شده نیز برخلاف نمایشگاه های مشابه نامحدود است. علاوه بر اینکه در صورت اتمام نسخه های موجود در نمایشگاه برای تمام عناوین، در صورتی که ثبت سفارش از هر عنوان صورت گرفته باشد، پس از پایان نمایشگاه و در کوتاهترین زمان ممکن، کتابهای درخواستی به متقاضیان تحویل خواهد شد.

در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی حضور و عرضه بیش از 49 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه قطعی شده که تعدادی از این کتابها چاپ ژانویه 2010 و بقیه چاپ سال 2009 و قبل از آن است. همچنین از 49 هزار کتاب یاد شده، 16 هزار جلد در موضوعات علوم انسانی، هشت هزار جلد در بخش مهندسی، هشت هزار جلد مربوط به علوم پزشکی، هفت هزار جلد در زمینه علوم پایه، دوهزار و هفتصد جلد مربوط به حوزه های گوناگون هنر و نزدیک به هفت هزار جلد نیز متعلق به سایر رشته های کاربردی و دانشگاهی است.

هفتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی از روز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه جاری در محل مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب فعالیت خود را آغاز می کند. و ساعت 18 روز پنج شنبه بیست و هشتم آبانماه به کار خود خاتمه می دهد.

