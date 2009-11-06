اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم فوتبال تربیت یزد در هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشورمان امروز میهمان پیام مخابرات فارس خواهد بود .

این دیدار در چاچوب مسابقات گروه اول مسابقات لیگ دسته اول کشور از ساعت 14:30 امروز، پانزدهم آبان ‌ماه جاری در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.

تیم تربیت یزد به سرمربیگری یحیی گل‌ محمدی از مجموع سه بازی گذشته‌ خود شش امتیاز کسب کرده و هم ‌اکنون در رده ششم گروه اول بازی‌ ها قرار دارد.

تیم پیام مخابرات فارس نیز با کسب دو امتیاز از دو تساوی خود در مکان دهم این جدول است. در دیگر بازی‌ های روز جمعه از این گروه تیم مس رفسنجان با اتکا گلستان، نفت آبادان با ایران جوان بوشهر، شهرداری تبریز با شهرداری بندرعباس، سپاهان اصفهان با شاهین اهواز، کاوه تهران با شموشک نوشهر و پیام خراسان با داماش لرستان دیدار خواهند کرد.

نفرات برتر مسابقات کاراته قهرمانی استان یزد معرفی شدند

مسابقات کاراته قهرمانی استان یزد در سبک کن شین کاراته با معرفی نفرات برتر در پارک کوهستان پایان یافت.در این مسابقات 40 کاراته کا از مناطق مختلف استان در قالب 10 وزن با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات و در اوزان منهای 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 70 و 80 کیلوگرم به ترتیب علی زارعی، سجاد محمدیان، ابوالفضل شریفی، حسین توانایی، ابوالفضل زارعی، علی ملانوری، محمدحسین پاکزاد، سعید دهقان، مهدی قصاب و حمید مشاهیری به مقام نخست دست یافتند.

تیم فوتبال ستارگان از سد گلساپوش گذشت

مسابقات فوتبال جوانان شهرستان یزد از هفته هشتم بین تیم ‌های ستارگان و گلساپوش در ورزشگاه شهید پاکنژاد برگزار شد. در این رقابت فشرده، تیم ستارگان با نتیجه دو بر صفر تیم گلساپوش را مغلوب کرد.

همچنین مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان یزد از هفته نخست بین تیم‌ های استقلال و شاهین ساعت 15 و نوجوانان هفته نهم پرسپولیس و ستارگان ساعت 17 و استقلال و پیام‌ کویر از هفته ششم ساعت 19 روز پنج ‌شنبه، 14 آبان‌ ماه جاری در ورزشگاه شهید پاکنژاد یزد برگزار می ‌شود.