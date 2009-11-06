افراد احساسی بیشتر در معرض آنفلوانزای نوع آ قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی نیکبخت ظهر جمعه در نشست بررسی آنفلوآنزای نوع "آ" در ایلام اظهار داشت: به دلیل اینکه یکی از موارد واگیر دار شدن افراد به آنفلوآنزای نوع "آ" روبوسی کردن است بنابراین افرادی که احساس بیشتری دارند بیشتر در معرض این بیماری قرار داند.

وی بیان داشت: هیچ دلیلی ندارد که فرزندان با پدر و مادر یا دوستان صمیمی خود روبوسی کنند که متاسفانه خیلی از پدر و مادران وقتی فرزندشان از مدرسه می آیند انگار یکسال او را ندیده اند و با رو بوسی می کنند که این عامل می تواند این بیماری را بیشتر کند.

این روانشناس از دیگر اقشار احساسی جامعه را دختران عنوان کرد: متاسفانه این مورد هم در میان دختران دانشجو زیاد دیده می شود که باید از راههای مختلف برای این مسئله چاره اندیشی شود.

نیکبخت عنوان کرد: خیلی راحت می شود با دیگران احوالپرسی کرد و به دلیل شیوع این بیماری باید احساسات را کنار گذاشت و از روبوسی کردن خود داری نمود.