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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

در تهران؛

جلسه فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهرهای کشور برگزار می شود

نوزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهرهای کشور با حضور معاونان اجتماعی و فرهنگی شهرداری های مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، قم، کرج، کرمانشاه، رشت و ارومیه 16 و 17آبان در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایازی - معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این مطلب، بررسی و تصویب تفاهم نامه مطالعاتی و پژوهشی، سند راهبردی گردشگری فرهنگی کلانشهرهای کشور، سند هم افزائی و همکاری متقابل آموزش فرهنگ شهروندی و سند راهبردی کاهش آسیبهای اجتماعی کلانشهرهای کشور را از جمله موضوعات در دستور کار این کمیسیون برشمرد.

وی گفت: ارائه گزارش تهیه و اجرای تقویم ورزش محلات کلانشهرهای کشور، مباحث مربوط به واگذاری سرای محلات تهران به شهروندان و گزارش برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهرها از دیگر محورهای عمده در این جلسه است.

کد مطلب 977897

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