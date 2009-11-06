جلسه فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهرهای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایازی - معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این مطلب، بررسی و تصویب تفاهم نامه مطالعاتی و پژوهشی، سند راهبردی گردشگری فرهنگی کلانشهرهای کشور، سند هم افزائی و همکاری متقابل آموزش فرهنگ شهروندی و سند راهبردی کاهش آسیبهای اجتماعی کلانشهرهای کشور را از جمله موضوعات در دستور کار این کمیسیون برشمرد.

وی گفت: ارائه گزارش تهیه و اجرای تقویم ورزش محلات کلانشهرهای کشور، مباحث مربوط به واگذاری سرای محلات تهران به شهروندان و گزارش برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهرها از دیگر محورهای عمده در این جلسه است.