بصیرت و آگاهی در جامعه امروز باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به مصادیق نداشتن بصیرت در بین برخی افراد از سالها پیش تاکنون بیان کرد: عده ای که روزی برای فتح لانه جاسوسی خطر را پذیرفتند بعد از مدتی اعلام توبه کردند چون آن زمان حق را نشناخته بودند و موج جمعیت آنان را به چنین سمتی پیش برد.

وی نداشتن بصریت و معرفت را دلیل کار این افراد دانست و افزود: آنان به خاطر نداشتن بصیرت از راهی که رفته بودند برگشتند و از اینکه انقلابی بودند احساس شرمندگی کردند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه پیش از انتخابات نیز تبلیغات گسترده صورت گرفت تا مردم در انتخابات شرکت نکنند اما آحاد جامعه با برخورداری از بصیرت و معرف لازم در این عرصه مهم شرکت کردند، افزود: در جریان راهپیمایی روز قدس نیز همه بلندگویان داخلی و رسانه های جهانی سعی کردند که مردم را از حضور در این عصه مهم دور کنند و حتی در این بخش سعی شد عده ای فریب بخورند و شعارهایی را سر دهند که طراحی آن توسط وزارت امور خارجه اسرائیل صورت گرفته بود اما باز هم مردم با بصیرت جامعه در راهپیمایی شرکت کردند و فقط عده ای قلیل شعارهای وزارت امور خارجه اسرائیل را به زبان آرودند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: در مراسم 13 آبان که چند روز پیش برگزار شد عده ای با پخش اعلامیه هایی رنگارنگ سعی کردند که مردم را از حضور در راهپیمایی دور کنند و حتی تلاش کردند به مردم القا کنند اگر قصد شرکت در این مراسم را دارند شعارهایی را به زبان نیاورند که باعث ناراحتی آمریکا شود اما دانش آموزان، دانشجویان، جوانان و نوجوانان در این عرصه حاضر شده و اعلام کردد علاقه آنها نسبت به انقلاب از نسل اول نیز بیشتر است و اینها همه نشان از بصیرت و معرفت مردم دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 14 آبان ماه و روز فرهنگ عمومی نیز بیان کرد: فرهنگ عمومی یعنی چارچوبی که در آن تمام امور زندگی یک جامعه اعم از مسائل خوب و بد ساماندهی شده و در این چارچوب فرهنگی عمومی است که اقتصاد، کار، تولید و تمام ابعاد زندگی معنا پیدا می کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه در همه عرصه ها اگر این چارچوب خوب بسته شود مسائل و مشکلات نیز حل و فصل خواهد شد و چنانچه غلط بسته شود مشکلات در جامعه ایجاد می شود، افزود: هجمه فرهنگی دشمن نیز به سمت فرهنگ عمومی بوده و در این راستا دشمن سعی می کند که ارزشهای فرهنگ عمومی را شکسته و ضد ارزشها را حاکم کند.

وی با اشاره به اینکه پیوند مردم و مسئولان در فرهنگ عمومی قابل معناست، افزود: وقتی این پیوند برقرار شود حضور مردم در صحنه ، دفاع از انقلاب و اسلام و فداکاری نیز از پیامدهای آن به شمار خواهد رفت و اگر پیوند دچار آسیب شد حضور نیز به آفت دچار خواهد شد.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه کارمندی که در یک مرکز اداری امور مردم را به فردا می اندازد و بروکراسی های معطل اداری را ایجاد می کند نیز در فرهنگ عمومی قرار می گیرد، افزود: برای این کارمند و مصادیق شبیه آن نقص فرهنگی ایجاد شده و این نقص باعث شده که مسئولیت و وظیفه وی در مقابل مردم مورد کم توجهی قرار گیرد.

وی از اشرافی گری، ترجیح دادن کالای خارجی به نمونه مشابه داخلی آن، کم کاری در کیفیت بخشی به تولید از سوی کارگر کارخانه و... را ازجمه مصادیقی خواند که در فرهنگ قرار میگیرد، افزود: امروز جامعه به چنین اموری گرفتار شده و نمی تواند راه صحیح را دنبال کند از این رو باید این موضوعات را به عنوان یک ضد ارزش مطرح و به دیده تنفر به آن نگاه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین بیان کرد: چند روز پیش آمریکا 55 میلیون دلار را تصویب کرد که فقط برای رسانه های ماهواره ای که در ایران پخش می شود هزینه شود تا این رسانه ها نیز همانند همیشه افراد را به نافرمانی دعوت کنند و حال با چنین وضعیتی باید این سئوال را مطرح کرد که آیا سیاستهای آمریکا تغییر کرده است.

آیت الله ایمانی بیان کرد: ما از دشمنان خود ناراحتی نداریم زیرا آنها دشمن جامعه اسلامی ما به حساب می آیند اما آن فریب خورده هایی که منحرف و وابسته اند و روز قدس شعار حمایت از اسرائیل را سر می دهند ناراحت کننده هستند.

وی خطاب به سردمداران مسائل اخیر نیز بیان کرد: این افراد چرا جامعه را به اشتباه می کشانند و حقیقت را از مردم مخفی می کنند مگر شیرینی این دنیا چقدر است که چنین کارهایی صورت می گیرد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: ترور امام جمعه موقت سنندج، مسائل سیستان و بلوچستان مسائلی بود که در پی چراغهای سبزی که این و آن نشان دادند انجام شد.