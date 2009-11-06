به گزارش خبرنگار مهر، فصل 2009 لیگ قهرمانان آسیا پس از پشت سرگذاشتن 243 روز رقابت سنگین و فشرده بین 32 تیم برتر قاره کهن فردا (شنبه) به اتمام می رسد. دو تیم الاتحاد عربستان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی با غلبه بر تیم‌های قدرتمندی از شرق و غرب قاره آسیا جواز راهیابی به دیدار نهایی لیگ قهرمانان را بدست آوردند تا بعدازظهر شنبه در ورزشگاه ملی شهر توکیو برای قهرمانی این مسابقات تلاش کنند.

الاتحاد عربستان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی از جمله تیم‌های برتر قاره آسیا هستند که در کارنامه آنها 2 بار قهرمانی در آسیا دیده می شود، همچون تیم‌های سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، الهلال عربستان، تای فارمرزبانک تایلند و استقلال ایران.

در دیدار الاتحاد و پوهانگ استیلرز هر تیمی که برنده از زمین خارج شود، ضمن دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا، این افتخار نصیبش می شود که پرافتخارترین تیم باشگاهی قاره کهن لقب گیرد و از پنج تیم دیگر پرافتخار قاره سبقت گیرد.

تیم فوتبال الاتحاد عربستان در فصل 2009 مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروه C با تیم‌های ام صلال قطر، الجزیره امارات و استقلال ایران هم‌گروه بود که توانست با 12 امتیاز و بدون شکست بالاتر از این سه تیم راهی مرحله حذفی شود.

نماینده قدرتمند عربستان در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی نیز با اقتدار از سد تیم‌های الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. شاگردان کالدرون آرژانتینی در مرحله نیمه نهایی نیز بر ناگویا گرامپوس غلبه کرده و به دیدار نهایی لیگ قهرمانان صعود کردند.

الاتحاد بدون شکست و با دستیابی به هشت پیروزی و چهار تساوی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده است. این تیم با به ثمر رساندن 29 گل و دریافت 9 گل سرآمد دیگر تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست.

پوهانگ استیلرز کره جنوبی هم در گروه H مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا با 12 امتیاز بالاتر از تیم‌های کاوازاکی فرونتال ژاپن، تیانجین کدا چین و سنترال کوئست مارینرز استرالیا به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت و موفق شد در این مرحله با 6 گل نیوکاسل جتز استرالیا را در هم کوبید.

نماینده کره جنوبی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی به زحمت افتاد و پس از اینکه در خانه بنیادکار ازبکستان با نتیجه 3 بریک شکست خورد در دیدار برگشت با برتری 4 بریک مقابل این تیم جواز صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات را بدست آورد.

شاگردان "سرجیو فاریاس" در دو بازی رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی به ترتیب با نتایج 2 برصفر و 2 بریک مقابل ام صلال قطر جواز صعود به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد و حریف الاتحاد در این مسابقه شد. کره‌ایها برای صعود به فینال لیگ قهرمانان 22 گل زدند و هشت بار دروازه‌شان باز شد.

قضاوت دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا برعهده "کریستوفر بریزمتیو" از استرالیاست.