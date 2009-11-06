قانونگذاران نباید در اختصاص اعتبار به بخش فرهنگ تعلل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های پیش از نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به روز فرهنگ عمومی و تشکیل این شورا در اکثر استانها و شهرستانهای کشور اظهار داشت: هم اکنون هفت هزار نفر در شورای فرهنگ عمومی سراسر کشور عضو هستند و مشکلات و معضلات این بخش را مورد بررسی قرار می دهند.

وی افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی وظایف سنگینی را بر عهده دارند و باید در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نکنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: انقلاب ما با فرهنگها و ارزشهای مقدسی به وجود آمد و هر زمان که به این ارزشها بی توجهی شد، لطمه های زیادی را مشاهده کردیم، در حال حاضر باید فرهنگ ایثار، شهادت طلبی، از خودگذشتگی دوره دفاع مقدس در جامعه به خصوص در میان جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

وی با اشاره به برگزاری یادوره های شهدا به خصوص یادواره کشوری شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار شهید فرهنگی بیان داشت: در هشت سال دفاع مقدس ملت ما با تجهیزات و نیروی انسانی کم با عراق جنگید و توانست بر آن غلبه شود، هم اکنون نیز باید این روحیه ایثار و وحدت نیز در جامعه افزایش یابد، به خصوص دانش آموزان باید راه شهید فهمیده را پی گیرند در غیر این صورت تفرقه میان آحاد ملت حاکم می شود.

کازرونی عنوان کرد: انقلاب ما با مسائل مادی به وجود نیامد، مردم در آن زمان آرمانهای شهدا را مد نظر قرار دادند که حماسه آفریدند، در حال حاضر نیز قانون گذاران نباید برای اختصاص اعتبار به بخش فرهنگ به تناسب سود و هزینه فکر کنند چرا که این سرمایه گذاری کلان بازدهی مطلوبی دارد.

امام جمعه کرج با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز در قم یادآور شد: برای بسط و گسترش فرهنگ باید با تقویت مساجد و مراکز فرهنگی حضور جوانان در این محافل افزایش یابد.

وی گفت: هم اکنون بخش نماز در جامعه مشکل وجود دارد، شرایط باید طوری باشد که هر فروشنده و فردی که در خیابان است به محض شنیدن صدای اذان دست از کار بکشد و در مساجد حضور یابد، اما در حال حاضر این طور نیست.

کازرونی خاطرنشان کرد: در این راستا ائمه جمعه و روحانیون نقش بی بدیل و مهمی را دارند تا افراد به خصوص جوانان جذب مسائل فرهنگی و دینی شوند.