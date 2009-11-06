آغاز پیش از موعد تبلیغات انتخاباتی جمال مبارک/ ارتش حامی عمر سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی نوشت: اخیرا "جمال مبارک" فرزند رئیس جمهوری مصر با آغاز پیش از موعد تبلیغات انتخاباتی خود، در صدد ارائه چهره ای حمایت گرایانه از فقرا و مستضعفان از خود است.

در این گزارش تمرکز بیشتر روی "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعات مصر قرار داده شده است. بر این اساس عمر سلیمان با پرونده بی نقص خود در سرکوب جریان های مخالف مصر در دهه نود و همچنین تعامل نزدیک با گروه های فلسطینی در مذاکرات حساس میان فتح و حماس، چهره برجسته تری از جمال مبارک دارد.

تحلیلگران مصری با اشاره به نظر مثبت ارتش این کشور بر ریاست جمهوری عمر سلیمان در مقایسه با جمال مبارک، شانس ریاست جمهوری این دو را مساوی ذکر می کنند.

بنابراین گزارش فرزند 45 ساله حسنی مبارک با وجود اینکه در زمینه های اقتصادی تجربه کسب کرده است، اما در مسائل سیاسی و مدیریت کشور بی تجربه است.

این در حالیست که تحلیلگران شخصیت عمر سلیمان 73 ساله را باتوجه به روابط نزدیک با تل آویو و واشنگتن مناسب تر توصیف می کنند.

همچنین در حزب حاکم مصر (حزب ملی دموکرات) که رهبری آن بر عهده حسنی مبارک است تمایلات گسترده به سوی عمر سلیمان وجود دارد. اعضای حزب حاکم مصر رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور را شخصی اصلاح طلب می دانند.

در این گزارش شانس احزاب مخالف مصر برای رقابت با کاندیدای حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری مصر بسیار اندک توصیف شده است.

انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر در سال 2011 برگزار می شود.