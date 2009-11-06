تقدیر فیفا به خاطر پاک بودن بازیکنان ایران/ تست دوپینگ دوباره از بیالی و حسینی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، پنجشنبه شب نتیجه تست دوپینگ 4 بازیکن تیم فوتبال نوجوانان کشورمان منفی اعلام شد. در این راستا و با توجه به اینکه پیش از این نیز پاک بودن دو بازیکن دیگر کشورمان تایید شده بود، نمایندگان فدراسیون جهانی فوتبال از مسئولان تیم نوجوانان ایران تقدیر کردند.

* پنجشنبه شب و در پایان دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و اروگوئه از رضا بیالی و سیدحسین حسینی تست دوپینگ گرفته شد. این برای دومین‌بار بود که در چارچوب این رقابت‎ها از این دو بازیکن ایرانی نمونه‎گیری شد.

* بعد از شکست تیم نوجوانان کشورمان مقابل اروگوئه، بازیکنان این تیم در رختکن با گریه ناراحتی خود را بابت ناکامی از صعود به جمع 8 تیم برتر رقابت‎های جام جهانی نشان دادند. البته علی دوستی با برعهده گرفتن مسئولیت شکست سعی در آرام کردن شاگردانش داشت، هرچند که این موضوع میزان ناراحتی و گریه آنها را تشدید کرد.

* تک تک بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان بابت شکست مقابل اروگوئه خود را شرمنده مردم می‎دانستند. آنها می‎گفتند تمام تلاش‌مان را به خرج دادیم اما نتوانستیم مقابل قدرت حریف دوام بیاوریم.

* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال پس از پایان دیدار پنجشنبه شب با حضور در رختکن و اعلام حمایت از بازیکنان، تاکید کرد که به خاطر کسب نتایج قابل قبول و بالا آمدن تا مرحله یک هشتم‎نهایی از آنها تقدیر خواهد کرد.