خرسندی طالبانی از توسعه روابط با ایران/ تاکید بر گسترش همکاری ها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی رئیس مجلس کشورمان که برای سفری 4 روزه در کشور عراق به سر می برد امروز در قصر السلام با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این ملاقات با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس جمهور عراق، ضرورت تداوم رایزنی های سیاسی دو کشور در خصوص مسائل مورد علاقه طرفین را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به تعمیق روابط ایران و عراق و مشترکات دو کشور در زمینه های تاریخی، دینی و فرهنگی توسعه همکاری های دو جانبه را خواستار شد. به گفته لاریجانی و طالبانی مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی ایران و عراق می تواند در خدمت منافع دو ملت قرار گیرد.

رئیس مجلس کشورمان با تشریح کمک های ایران به عراق و خدمات ایران به این کشور در زمینه های برق و انرژی بر آمادگی ایران برای توسعه بیشتر این همکاری ها به خصوص در زمینه فنی و مهندسی تاکید کرد.

وی افزود: ایران و عراق باید برای رفع موانع همکاری ها و گسترش بسترهای لازم در توسعه روابط همکاری کنند تا در کلیه زمینه های فنی، سیاسی، اقتصادی و پارلمانی همکاری های ایران و عراق گسترش یابد.

در این دیدار جلال طالبانی نیز با ابراز خرسندی از توسعه مناسبات عراق با ایران سلام و درود گرم خویش را به رئیس جمهور و مردم ایران ابلاغ کرد. طالبانی همچنین بر گسترش مناسبات اقتصادی و ضرورت استفاده بیش از پیش ظرفیت های موجود دو کشور تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق خاطر نشان کرد: توسعه روابط پارلمانی ایران و عراق می تواند زمینه های مناسبات بهتر دو کشور در کلیه مسائل را به دنبال داشته باشد.

طالبانی و لاریجانی نسبت به تصمیمات مجالس ایران وعراق در فعال سازی بیش از پیش مناسبات بازرگانی و تجاری و تلاش برای حل مشکلات ابراز امیدواری کردند.

دیدار لاریجانی و طالبانی در قصر السلام یکی از قصرهای صدام دیکتاتور سابق رژیم بعث عراق برگزار شد.