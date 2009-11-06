تعیین تکلیف بازداشتیهای 13 آبان/ اعلام زمان دادگاه تاجرنیا و زیدآبادی

دکتر عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تعداد دقیق افرادی که آزاد شده اند را متعاقباً اعلام خواهیم کرد.

این مقام ارشد در قوه قضائیه درباره دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار کرد: فردا 16 آبان ماه دادگاه علی تاجرنیا ، ‌سعید شریعتی و ابراهیم امینی به صورت جداگانه برگزار می شود. همچنین روز یکشنبه 17 آبان نیز اولین جلسه محاکمه احمد زیدآبادی برگزار خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: در ادامه دادگاه زیدآبادی، جلسه محاکمه بهزاد نبوی نیز برگزار می شود و روز دوشنبه 18 آبان اولین جلسه محاکمه محمد عطریانفر برگزار می شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به آزادی تعدادی از متهمان حوادث انتخابات از جمله محمد قوچانی و سعید حجاریان گفت: دادگاه این افراد پس از متهمان زندانی برگزار می شود و هم اکنون اولویت ما متهمان داخل زندان و رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت آنها است.